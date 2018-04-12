В Досуговом центре «Ровесник» проходит благотворительная акция помощи детям из малообеспеченных семей

В год добровольца каждый район Западного округа столицы старается внести свой вклад в помощь малоимущим семьям, привлекая местные благотворительные организации и активных жителей.

В настоящее время в районе Раменки по адресу улица Пырьева д.5 в Досуговом центре «Ровесник» под руководством директора Гузели Заляевой проходит благотворительная акция помощи детям из малообеспеченных семей, которая продлится до 14 апреля. Здесь принимают игрушки и детскую одежду для любых возрастов.

«Эта благотворительная акция направлена на поддержку детей из многодетных и малообеспеченных семей. Я вместе с членами своей семьи с радостью принял участие в этой благотворительной акции. Надеюсь, наши подарки, а особенно книги помогут детям приобщиться к чтению, ходить в школу с удовольствием, а также хорошо учиться», — рассказал муниципальный депутат Владимир Герасимов.

"Мы постарались сделать все возможное для того, чтобы привлечь внимание к акции. Призываю всех жителей района Раменки приобщиться к благотворительной акции в ДЦ «Ровесник» и оказать помощь. Здесь принимают абсолютно все: одежду, обувь, игрушки, канцелярские товары, школьные принадлежности. Давайте делать добро вместе!", — обратился к жителям района глава управы Александр Осипов.

«Хочется помочь как можно больше детям. Партийцы района при поддержке муниципального депутата Владимира Герасимова привезли для мальчишек и девчонок спортивную форму, самокаты, игрушки, детский конструктор, книги, все, что может помочь им с радостью расти и развиваться. Это очень хорошая акция. Хотелось бы, чтобы в будущем она продолжалась", — поделилась своими впечатлениями член Регионального политсовета партии «Единая Россия» Яна Капитонова.