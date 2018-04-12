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Число заболевших в детском саду в Сыктывкаре увеличилось до 47
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Число заболевших в детском саду в Сыктывкаре увеличилось до 47 

ТАСС 2 часа назад
СЫКТЫВКАР, 12 апреля. /ТАСС/. Число заболевших в детском саду № 7 в Сыктывкаре увеличилось до 47. Как сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора по республике Коми, специалисты выявили у заболевших возбудителя сальмонеллеза, у некоторых в сочетании с ротовирусами.
Ранее сообщалось, что заболели 16 воспитанников детсада, пять из них госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу с признаками кишечной инфекции.
"Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми информирует о регистрации 47 случаев острых кишечных инфекций, гастроэнтерологический вариант [по первоначальным диагнозам] в МАДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 115 корпус № 2, в том числе среди детей — 46, среди персонала — 1", — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в минздраве Коми, дети в возрасте 2-5 лет стали поступать в республиканскую инфекционную больницу в начале этой недели с признаками острой кишечной инфекции. Сейчас в больнице находятся пять детей, состояние всех стабильное
Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование, специалисты взяли пробы из внешней среды и суточные пробы. Эксплуатацию корпуса приостановили с 11 апреля, сыктывкарской детской поликлинике № 2 поручили организовать медицинское наблюдение за всеми воспитанниками детсада.
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