В Сыктывкаре у 46 воспитанников детского сада выявили сальмонеллез

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости . Сальмонеллез выявлен у 46 воспитанников детского сада №7 в Сыктывкаре, сообщило управление Роспотребнадзора по республике Коми.

Отмечается, что заболевшие регистрируются во всех четырех группах корпуса и среди персонала.

"По результатам проведенных исследований у заболевших (исследования продолжаются) выявляется возбудитель Salmonella, у некоторых — в сочетании с ротавирусами", — говорится в сообщении.

В настоящее время эксплуатация корпуса приостановлена, проведены мероприятия по дезинфекции, усилена санитарно-просветительная работа.

По результатам оценки санитарно-эпидемиологического состояния дошкольного учреждения выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил на пищеблоке корпуса №2, добавили в управлении Роспотребнадзора.

"Нарушения выявлены при приемке пищевых продуктов на пищеблок, в цехе приготовления пищи недостаточно разделочных столов, отсутствуют необходимые условия для мытья фруктов, несвоевременно производится ремонт вышедшего из строя холодильного оборудования, не обеспечен контроль температурного режима в морозильной камере, нарушаются условия хранения хлеба, не соблюдаются санитарные требования к производству салатов и блюд из овощей, не соблюдается порядок обработки яиц, персоналом не соблюдаются требования личной гигиены", — говорится в сообщении.