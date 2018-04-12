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В Сыктывкаре у 46 воспитанников детского сада выявили сальмонеллез
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В Сыктывкаре у 46 воспитанников детского сада выявили сальмонеллез 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у 46 воспитанников детского сада №7 в Сыктывкаре, сообщило управление Роспотребнадзора по республике Коми.
Отмечается, что заболевшие регистрируются во всех четырех группах корпуса и среди персонала.
"По результатам проведенных исследований у заболевших (исследования продолжаются) выявляется возбудитель Salmonella, у некоторых — в сочетании с ротавирусами", — говорится в сообщении.
В настоящее время эксплуатация корпуса приостановлена, проведены мероприятия по дезинфекции, усилена санитарно-просветительная работа.
По результатам оценки санитарно-эпидемиологического состояния дошкольного учреждения выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил на пищеблоке корпуса №2, добавили в управлении Роспотребнадзора.
"Нарушения выявлены при приемке пищевых продуктов на пищеблок, в цехе приготовления пищи недостаточно разделочных столов, отсутствуют необходимые условия для мытья фруктов, несвоевременно производится ремонт вышедшего из строя холодильного оборудования, не обеспечен контроль температурного режима в морозильной камере, нарушаются условия хранения хлеба, не соблюдаются санитарные требования к производству салатов и блюд из овощей, не соблюдается порядок обработки яиц, персоналом не соблюдаются требования личной гигиены", — говорится в сообщении.
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