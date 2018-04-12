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Палаточные лагеря и пешие походы организуют летом для детей на Южном Урале
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Палаточные лагеря и пешие походы организуют летом для детей на Южном Урале 

АиФ 2 часа назад
Акцент при организации детского туризма в Челябинской области будет сделан на палаточные лагеря, многодневные походы и туристские базы. Об этом на форуме по туризму рассказала начальник управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики министерства образования Челябинской области Елена Сидорчук.
«Проанализировав субсидии, которые предоставляются муниципальным образованиям на организацию летнего отдыха детей, мы увидели, что у нас есть индикативы по дневным, по загородным лагерям, но нет позиций, которые бы мотивировали руководителей развивать малозатратные формы отдыха, — отметила Сидорчук. — Летом мы постараемся внести изменения в порядок предоставления субсидий, чтобы такие формы отдыха присутствовали в каждом муниципалитете».
Чиновники заметили, что экскурсионные программы для детей на Южном Урале за последнее время значительно расширили свой ассортимент благодаря субъектам малого бизнеса. Контактные зоопарки, фермерские подворья, частные музеи предлагают интересные и доступные для всех возрастов формы досуга.
В форуме приняли участие более 170 специалистов. Организаторы детского отдыха пожаловались на бюрократические проволочки. Например, в муниципалитетах ГИБДД не принимает уведомления о перевозке детей по электронной почте. Кроме того, из-за плохих дорог водители автобусов часто отказываются доставлять детей на место экскурсий, а на микроавтобусах их перевозить запрещено.
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