Стартовала регистрация на Всероссийский семейный IT-марафон

Стартовала регистрация на Всероссийский семейный IT-марафон, который проводится Координационным центром доменов RU/РФ и ПАО «Ростелеком» совместно со «Школой новых технологий», а также Академией инновационного образования и развития по мотивам проекта «Изучи интернет — управляй им».

Марафон проводится в рамках реализации Государственной политики в области защиты детей от негативной информации и формирования культуры общения в виртуальной среде уже во второй раз.

Цель IT-марафона — повышение уровня знаний детей и родителей об интернете и общей цифровой грамотности, совершенствование навыков в области IT-технологий.

К участию в Марафоне приглашаются семейные команды. Детям и родителям предстоит сообща выполнить ряд заданий онлайн-турнира, посвященных информационной безопасности. Регистрация идет на портале проекта «Изучи интернет» до 25 апреля включительно. Соревновательный период стартует 26 апреля и продлится до 13 мая. Подведение итогов соревнований состоится 15 мая во время проведения Всероссийской онлайн-конференции «Информационная безопасность и дети».

Победителей марафона ждут приятные подарки и памятные сертификаты от организаторов и партнеров.

С подробной информацией об участии во Всероссийском семейном IT-марафоне и всеми необходимыми инструкциями можно ознакомиться в Положении о марафоне.