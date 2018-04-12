В Саяногорске многодетная мать оказалась за решеткой

Судебным приставам призвали к ответственности и женщину, которая не интересовалась судьбой своих пятерых детей и не платила алименты. При этом дети находятся под опекой прабабушки, а горе-мать даже и не собиралась устраиваться на работу.

Разыскать неуловимую неплательщицу удалось с помощью Росгвардии Хакасии. После задержания судебным приставом-исполнителем женщину опросили и оперативно составили и направлен в суд протокол по ч. 5.35.1 КоАП РФ — «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В итоге суд вынес приговор назначить женщине десять суток административного ареста, сообщили в пресс-службе УФССП по Хакасии.

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