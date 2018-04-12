Автоинспекторы проводят уроки по дорожной безопасности в детских поликлиниках Севастополя

Детские доктора поддержали инициативу Госавтоинспекции о проведении совместной профилактической работы в детских лечебных учреждениях и отметили целесообразность проведения «минуток безопасности» во время приема врачом маленьких пациентов.

Первое подобное мероприятие проведено в одной из ведущих детских поликлиник города Севастополя. Сотрудники ГИБДД пообщались на тему безопасного поведения на дороге с родителями, детьми и медицинским персоналом, акцентируя их внимание на таких приоритетных направлениях в профилактической работе с несовершеннолетними, как правильный переход проезжей части, использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности в салоне автомобиля, применение световозвращающих элементов.

Автоинспекторы вручили всем маленьким пациентам световозвращающие брелоки, родителям — памятки по безопасности дорожного движения, а детским докторам — специальные листовки по ПДД, которые они будут раздавать во время своих приёмов.