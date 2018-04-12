Ещё
Автоинспекторы проводят уроки по дорожной безопасности в детских поликлиниках Севастополя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоинспекторы проводят уроки по дорожной безопасности в детских поликлиниках Севастополя 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Детские доктора поддержали инициативу Госавтоинспекции о проведении совместной профилактической работы в детских лечебных учреждениях и отметили целесообразность проведения «минуток безопасности» во время приема врачом маленьких пациентов.
Первое подобное мероприятие проведено в одной из ведущих детских поликлиник города Севастополя. Сотрудники ГИБДД пообщались на тему безопасного поведения на дороге с родителями, детьми и медицинским персоналом, акцентируя их внимание на таких приоритетных направлениях в профилактической работе с несовершеннолетними, как правильный переход проезжей части, использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности в салоне автомобиля, применение световозвращающих элементов.
Автоинспекторы вручили всем маленьким пациентам световозвращающие брелоки, родителям — памятки по безопасности дорожного движения, а детским докторам — специальные листовки по ПДД, которые они будут раздавать во время своих приёмов.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Пермском крае полицейские проводят акцию «Сила семьи ‒ 2018» В рамках акции «Дети России – 2018» сотрудники полиции Красноярска провели профилактическую беседу со школьниками В Саратовской области полицейские участвуют в предупредительных противопаводковых мероприятиях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть3
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина63
Классика и гениталии: что не так с нашим театром152
Увидел «Танки» — уехал на авто1
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение