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Эксперты прокомментировали издевательства над школьницей в Раменском
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Эксперты прокомментировали издевательства над школьницей в Раменском 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Полиция и психологи разбирают случай травли школьницы в одной из подмосковных школ в Раменском. Ученице второго класса не дают спокойно жить старшие девочки.
Школьницу запирали в раздевалке, ей разбили телефон и однажды толкнули так, что та сломала руку. Девочка уже перенесла две операции и их пока оказалось недостаточно, передает телеканал Москва 24.
По мнению психолога Юлии Кононовой, подобное может случиться с любым ребенком, а защитить его могут только родители. «Очень важно немедленно поговорить с учителем и настойчиво заявить о своем желании, чтобы в классе была дружественная атмосфера. Нужно аргументировать свою претензию и написать заявление, письмо, обращение на имя директора школы», — рассказала эксперт. Она отметила, что важно, чтобы между родителем и ребенком был хороший контакт, и школьник проинформировал взрослых о ситуации.
Специалисты отмечают рост количества случаев жестокого обращения подростков со сверстниками. Юристы в этом вопросе солидарны с психологами и советуют не пытаться вступать в конфликт с хулиганами самостоятельно.
"Что в таких ситуациях делать родителям? В первую очередь надо писать заявление на имя директора школы, чтобы они провели проверку, установили родителей ребенка, кто это сделал провели беседу с родителями, пригласили их для вопросов — как так получилось что их ребенок такой агрессивный", — рекомендует адвокат Александр Беленко.
Он также посоветовал написать заявление в полицию, чтобы правоохранители проверили документы по травмам, которые получил ребенок из-за издевательств.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит возможность противодействовать другому виду травли — психологическому давлению в интернете. За буллинг предлагают штрафовать с 14-летнего возраста. Уголовное наказание за подобные деяния вводить не собираются.
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