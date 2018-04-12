Эксперты прокомментировали издевательства над школьницей в Раменском

Полиция и психологи разбирают случай травли школьницы в одной из подмосковных школ в Раменском. Ученице второго класса не дают спокойно жить старшие девочки.

Школьницу запирали в раздевалке, ей разбили телефон и однажды толкнули так, что та сломала руку. Девочка уже перенесла две операции и их пока оказалось недостаточно, передает телеканал Москва 24.

По мнению психолога Юлии Кононовой, подобное может случиться с любым ребенком, а защитить его могут только родители. «Очень важно немедленно поговорить с учителем и настойчиво заявить о своем желании, чтобы в классе была дружественная атмосфера. Нужно аргументировать свою претензию и написать заявление, письмо, обращение на имя директора школы», — рассказала эксперт. Она отметила, что важно, чтобы между родителем и ребенком был хороший контакт, и школьник проинформировал взрослых о ситуации.

Специалисты отмечают рост количества случаев жестокого обращения подростков со сверстниками. Юристы в этом вопросе солидарны с психологами и советуют не пытаться вступать в конфликт с хулиганами самостоятельно.

"Что в таких ситуациях делать родителям? В первую очередь надо писать заявление на имя директора школы, чтобы они провели проверку, установили родителей ребенка, кто это сделал провели беседу с родителями, пригласили их для вопросов — как так получилось что их ребенок такой агрессивный", — рекомендует адвокат Александр Беленко.

Он также посоветовал написать заявление в полицию, чтобы правоохранители проверили документы по травмам, которые получил ребенок из-за издевательств.