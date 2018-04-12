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Как проходят фестивали детских СМИ в России?
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Как проходят фестивали детских СМИ в России? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
В ИД «Собеседник» издается не только газета «Собеседник», но и масса других изданий, в том числе детских. Детские издания регулярно принимают участие в фестивалях.
Предлагаем посмотреть небольшой видеоотчет и узнать, что интересного там происходит.
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