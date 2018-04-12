В Новотроицке прошел семинар в рамках программы «Здоровый ребенок»

В Новотроицке, в рамках программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок», прошел обучающий семинар, посвященный оказанию коррекционной помощи детям с проблемами развития через педагогическую работу с родителями.

В мероприятии, подготовленном доцентом московского института специального образования и комплексной реабилитации Маргаритой Братковой, приняли участие сотрудники дошкольных учреждений города — воспитатели, логопеды, дефектологи, психологи.

Двухдневный семинар продолжил цикл обучающих лекций и тренингов, посвящённых оказанию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, включенных в среду нормально развивающихся сверстников. Данное направление программы «Здоровый ребенок» дает возможность специалистам дошкольных учреждений получить уникальные методики и квалифицированную поддержку со стороны именитых российских дефектологов для оказания комплексной помощи данной категории детей.

«Дети, которые рождаются с какой-то проблемой — это особая боль для родителей. Им сложно подыскать нужные учреждения для своего ребёнка и правильно выбрать тактику воспитательного и образовательного маршрута, — отметила Маргарита Владимировна. — Совет, который хотелось бы дать — прежде всего в том, чтобы принять ребёнка вне зависимости от его болезни. Не боятся проконсультироваться со специалистами и услышать диагноз, ведь самое главное — своевременное оказание помощи. Это во многом способствует тому, чтобы нарушения были преодолены как можно раньше».

В ходе лекционной части новотроицкие специалисты узнали о необходимости и основах грамотной организации работы с семьями и их сопровождения. На практике — ознакомились с современными опросниками по выявлению типа родительских отношений, разрабатывали и анализировали индивидуальные развивающие программы. Собравшиеся отметили, что в связи с тем, что Федеральным Государственным образовательным стандартом предусмотрена возможность инклюзии, сегодня почти в каждом детском саду есть малыши с ОВЗ, для которых воспитатели должны уметь грамотно составлять адаптивные программы с обязательным включением активного участия родителей.

«Подобные семинары — хорошая помощь педагогам и психологам в поиске ключиков к работе с родителями детей с ОВЗ. Здесь даются методы работы с родителями, диагностика особенностей взаимодействия в семье, организация занятий родителей с детьми для того, чтобы была хорошая динамика и результат, — рассказала руководитель психологической службы АНО «ЦКРГ» Юлия Бармина. — Для нас данный семинар очень актуален, в связи с тем, что мы планируем в рамках программы «Здоровый ребёнок» продолжить реализацию нашего проекта психолого-педагогического воспитания и сопровождения семей с детьми с ОВЗ, который реализуем в ДОУ №18. Но планируем проект расширить, добавить участие дефектолога и обучение родителей правильному общению и развивающим играм с их особенными детьми».

Справочно:

Программа «Здоровый ребёнок» является важным элементом социальных инвестиций Металлоинвеста в рамках трёхстороннего социально-экономического партнёрства между Компанией, администрациями города и области. Основная цель программы — создание эффективной комплексной системы оздоровления детей дошкольного возраста, направленной на снижение их заболеваемости. Программа предполагает внедрение современных технологий работы с детьми; повышение квалификации специалистов, в том числе дошкольных и медицинских работников; привлечение родителей и общественности к популяризации здорового образа жизни, а также обновление материально-технической базы спортивных залов и спортивных площадок детских садов. Программа реализуется параллельно в четырёх городах присутствия Металлоинвеста. Начавшись в 2011 году в Железногорске, она получила развитие в Губкине с 2013 года, в 2014 году — в Старом Осколе, а в 2016 году стартовала в Новотроицке.