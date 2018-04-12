В каком возрасте можно понять левша или правша ребёнок?

Дочке полтора года, и она всё предпочитает делать левой рукой. Уже очевидно, что она вырастет левшой?

«Нет, пока ещё рано судить. Изначально все дети, по сути, левши, и проходят через активность правого полушария, отвечающего за трёхмерное видение пространства, пространственную ориентацию, за чувства и эмоции. А потом постепенно начинается переориентация на левое полушарие, и ребёнок переходит на правую руку. До двух-трёх лет, пока не оформилась окончательно фразовая речь, ребёнок занимает промежуточное положение. Формирование фразовой речи уже может ознаменоваться тем, что ребёнок переходит на правую руку. Поэтому только к трём-четырём годам становится понятно, кто ваш ребёнок — левша или правша».