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Москвичка родила мертвого ребенка на рабочем месте, закопала его и пошла домой
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Москвичка родила мертвого ребенка на рабочем месте, закопала его и пошла домой 

360tv.ru 1 час назад
11 апреля жительница южного района Москвы родила ребенка на рабочем месте, после чего закопала его. Женщину доставили в больницу с кровотечением. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
ЧП произошло рано утром 11 апреля в кафе «Дача» на улице Дорожная. Женщина, которая работает в этом заведении посудомойщицей, родила ребенка. По ее словам, он уже был мертв, после чего она положила его в коробку и отнесла к мусорному баку. После этих дел она отправилась домой.
Полицейские осмотрели место ЧП и примерно в 14:00 того же дня установили, что ребенок был закопал в землю. Согласно предварительной экспертизе, он умер примерно в 06:00.
Женщину доставили в больницу с кровотечением. Труп ребенка направили на экспертизу.
В начале апреля правоохранители расследовали историю с продажей ребенка. Дело в том, что уроженка Казахстана хотела продать своего сына за 20 тысяч долларов. Пока неизвестны мотивы продажи, но, вероятно, все дело в имени младенца.
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