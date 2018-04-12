В Приморском крае дошкольников кормили просрочкой

Проведена прокурорская проверка.

В муниципальных садиках Приморья прокуратура обнаружила просроченные продукты, предназначенные для детей.

Городская прокуратура Спасска-Дальнего проверила организацию питания в местных детских садах. Итоги не утешительны: в 20 дошкольных учреждениях не соблюдаются эпидемиологические нормы. В пищеблоках садиков-нарушителей проверяющие обнаружили продукты с истекшим сроком годности: сливочное масло, сгущенку, ягодные кисели, вареную колбасу и другое. Также проверка выявила нарушение условий хранения мясных продуктов, отсутствие сертификатов качества на предназначенную для детей еду. Всего сотрудниками ведомства было выявлено более 100 подобных нарушений. Двадцать пять должностных лиц понесут за это наказание по статье 6.6 КоАП РФ.

В столице края Владивостоке подобных проблем с каждым годом все меньше. С 2015 года в садиках города изменилась система организации питания детей: воспитательные учреждения освободили от прямой работы с поставщиками продуктов, эту задачу переложили на комбинаты питания. Компании самостоятельно закупают сертифицированные продукты, контролируют качество блюд и централизованно обслуживают сразу несколько школ и детских садов, что избавляет садики от непрофильных вопросов и оптимизирует затраты на организацию питания. За качеством оказываемых услуг следят специальные комиссии из работников управления образования, а также общественные комиссии, созданные во всех 120 детских садах города.

Прошлогодняя проверка, возглавленная вице-мэром Натальей Мальцевой , показала, что поставляемые в пищеблоки садиков продукты достаточно качественные, полуфабрикаты в блюдах не используются. Питание в дошкольных учреждениях города осуществляется по примерному десятидневному цикличному меню, при этом учитывается сезонность, соблюдается принцип разнообразия блюд. Однако в некоторых столовых выявили занижение веса мяса, масла и некоторых других продуктов, а также отсутствие сертификатов на них. В большинстве заведений услугами поставщиков довольны, опрошенные дети сообщили, что кормят их вкусно.

В текущем году комбинаты постарались устранить все выявленные ранее недочеты. За прошлый месяц проверяющие комиссии побывали в 15 дошкольных учреждениях, как сообщают эксперты — процесс питания организован в нормальном режиме. Все возникающие проблемы оперативно решаются поставщиками по письменному обращению от заведующих учреждениями. Примечательно, что уже во многих регионах отказываются от организации питания силами самих воспитательных учреждений и прибегают к услугам комбинатов питания. Подобная система уже много лет успешно реализуется в Москве, Ульяновске, Волгограде, Уфе.