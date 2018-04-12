Ещё
В библиотеке на Донецкой прошла досуговая программа «Пасхальный звон»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В библиотеке на Донецкой прошла досуговая программа «Пасхальный звон» 

Управа района Марьино 3 часа назад
Фото: Марьинский вестник
В библиотеке №135 на Донецкой улице района Марьино в честь светлого Христова Воскресения состоялась досуговая программа для детей и подростков «Пасхальный звон».
— Пасха — это чудесный праздник, полный света и радости. В нашем детском отделении мы отметили светлый праздник мастер-классом «Пасхальное яичко» и рассказали нашим юным гостям о традициях, обычаях и обрядах празднования Пасхи на Руси, — отметили в администрации учреждения культуры.
Дети научились своими руками делать сувениры для друзей, родных и близких. (то)
Управа района Марьино: последние новости
Выставка «Ждите нас, звезды» открылась в детском клубе на Подольской В детской библиотеке №133 детей научили творить в стиле айрис-фолдинг Прихожане храма святых мучеников Анатолия и Протолеона совершили благотворительную поездку в дом ребенка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть15
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина64
Классика и гениталии: что не так с нашим театром155
Увидел «Танки» — уехал на авто3
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение