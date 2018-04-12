В библиотеке на Донецкой прошла досуговая программа «Пасхальный звон»

В библиотеке №135 на Донецкой улице района Марьино в честь светлого Христова Воскресения состоялась досуговая программа для детей и подростков «Пасхальный звон».

— Пасха — это чудесный праздник, полный света и радости. В нашем детском отделении мы отметили светлый праздник мастер-классом «Пасхальное яичко» и рассказали нашим юным гостям о традициях, обычаях и обрядах празднования Пасхи на Руси, — отметили в администрации учреждения культуры.

Дети научились своими руками делать сувениры для друзей, родных и близких. (то)