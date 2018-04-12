10-летняя девочка после обширного инфаркта потеряла связь с миром

У 10-летней девочки после инфаркта была зафиксирована клиническая смерть. Однако ребенка спасли врачи, когда ее мать уже попросила отключить дочь от аппаратов искусственной жизнедеятельности, чтобы не наблюдать за страданиями ребёнка. 10-летняя жительница английского Эссекса Лайла Стэнхоуп была объявлена умершей на протяжении 6 минут, но потом ее удалось спасти. Смерть была зафиксирована после кровоизлияния в мозг, приведшего к обширному инфаркту. Врачи реанимировали ребенка, и длительное время его жизнь поддерживалась специальными медицинскими аппаратами. В какой-то момент 28-летняя мама Лайлы попросила медиков отключить эти аппараты, поскольку она не могла видеть, как сильно ее дочь мучается от боли. Но ребёнка удалось вывести из этого состояния.

Правда, врачам всё равно придется ждать для того, чтобы проверить, стала ли девочка жертвой перманентного повреждения мозга. Сегодня у ребенка открыты глаза, однако никаких осмысленных действий девочка пока не предприняла, и процесс восстановления может затянуться надолго. Мама рассказала о том, что всё начиналось с головной боли. Поначалу эта проблема не воспринималась серьёзно, но в какой-то момент Лайла перенесла судорожный приступ, и ее отправили в больницу.

"После инфаркта моя дочь находилась на аппаратах искусственной жизнедеятельности, и в какой-то момент я попросила их отключить, чтобы дать ей мирно умереть, — рассказывает мать ребёнка. — Я просила врачей не реанимировать дочь, чтобы она больше не страдала. Но Лайла начала дышать самостоятельно. Несмотря на этот удивительный прогресс, пока мы не видим никакой жизни за открытыми глазами, как будто внутри никого нет. Она не вступает ни в какие контакты с окружающими, и я не знаю, случится ли это когда-нибудь". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)