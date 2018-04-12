Ещё
10-летняя девочка после обширного инфаркта потеряла связь с миром
Далее:
Читайте также:
Ещё

10-летняя девочка после обширного инфаркта потеряла связь с миром 

МедикФорум 3 часа назад
Фото: МедикФорум
У 10-летней девочки после инфаркта была зафиксирована клиническая смерть. Однако ребенка спасли врачи, когда ее мать уже попросила отключить дочь от аппаратов искусственной жизнедеятельности, чтобы не наблюдать за страданиями ребёнка. 10-летняя жительница английского Эссекса Лайла Стэнхоуп была объявлена умершей на протяжении 6 минут, но потом ее удалось спасти. Смерть была зафиксирована после кровоизлияния в мозг, приведшего к обширному инфаркту. Врачи реанимировали ребенка, и длительное время его жизнь поддерживалась специальными медицинскими аппаратами. В какой-то момент 28-летняя мама Лайлы попросила медиков отключить эти аппараты, поскольку она не могла видеть, как сильно ее дочь мучается от боли. Но ребёнка удалось вывести из этого состояния.
Правда, врачам всё равно придется ждать для того, чтобы проверить, стала ли девочка жертвой перманентного повреждения мозга. Сегодня у ребенка открыты глаза, однако никаких осмысленных действий девочка пока не предприняла, и процесс восстановления может затянуться надолго. Мама рассказала о том, что всё начиналось с головной боли. Поначалу эта проблема не воспринималась серьёзно, но в какой-то момент Лайла перенесла судорожный приступ, и ее отправили в больницу.
"После инфаркта моя дочь находилась на аппаратах искусственной жизнедеятельности, и в какой-то момент я попросила их отключить, чтобы дать ей мирно умереть, — рассказывает мать ребёнка. — Я просила врачей не реанимировать дочь, чтобы она больше не страдала. Но Лайла начала дышать самостоятельно. Несмотря на этот удивительный прогресс, пока мы не видим никакой жизни за открытыми глазами, как будто внутри никого нет. Она не вступает ни в какие контакты с окружающими, и я не знаю, случится ли это когда-нибудь". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
Лопоухим школьникам врачи помогают избегать травли Медики доказали пользу кофеина для детей Премьера «Смешариков» состоится в Америке в пятницу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть15
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина64
Классика и гениталии: что не так с нашим театром155
Увидел «Танки» — уехал на авто3
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение