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В ДК «Братеево» покажут спектакль ко Дню космонавтики
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В ДК «Братеево» покажут спектакль ко Дню космонавтики 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Культурный центр «Братеево» совместно с детским театром «Комикс» покажет детям интерактивный спектакль «Путешествие в космос» в ближайшую субботу, 14 апреля.
В центре сюжета представления — история мальчика Вовы, который нашел связь с инопланетянами и отправился покорять просторы галактики. По словам организаторов мероприятия, спектакль носит и познавательный характер: вместе с главным героем юные зрители узнают об устройстве космоса, Солнечной системы, а также «побывают» на разных планетах.
— У труппы детского театра «Комикс» в репертуаре ряд интерактивных образовательных спектаклей для детей по разным тематикам: экология, ОБЖ, астрономия, — рассказала нашей редакции заведующая культурно-массовым сектором Светлана Галахова. — Сегодня — День Космонавтики, и мы подумали, что на нашей площадке можно показать спектакль, направленный на рассказ о космосе в доступной для детей форме. Билеты еще есть, поэтому очень всех ждем в 16:30 в субботу, 14 апреля.
Фото: портал мэра и Правительства Москвы.
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