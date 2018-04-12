В ДК «Братеево» покажут спектакль ко Дню космонавтики

Культурный центр «Братеево» совместно с детским театром «Комикс» покажет детям интерактивный спектакль «Путешествие в космос» в ближайшую субботу, 14 апреля.

В центре сюжета представления — история мальчика Вовы, который нашел связь с инопланетянами и отправился покорять просторы галактики. По словам организаторов мероприятия, спектакль носит и познавательный характер: вместе с главным героем юные зрители узнают об устройстве космоса, Солнечной системы, а также «побывают» на разных планетах.

— У труппы детского театра «Комикс» в репертуаре ряд интерактивных образовательных спектаклей для детей по разным тематикам: экология, ОБЖ, астрономия, — рассказала нашей редакции заведующая культурно-массовым сектором Светлана Галахова. — Сегодня — День Космонавтики, и мы подумали, что на нашей площадке можно показать спектакль, направленный на рассказ о космосе в доступной для детей форме. Билеты еще есть, поэтому очень всех ждем в 16:30 в субботу, 14 апреля.