Квест по сбору справок и штурм «соцзащиты»: как забронировать место в летнем лагере

В пятницу, 13 апреля, в Самарской области стартует онлайн-бронирование путевок в детские летние лагеря. Планируется, что мест хватит для 40 тысяч самарских девчонок и мальчишек. В том числе 13,5 тысячи путевок достанутся детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, бесплатно. Родителям остальных придется доплатить от 30 до 40% от общей стоимости. Бронирование через интернет, похоже, только добавило лишних инстанций, которые нужно посетить лично. Как пройти все круги чиновничьего ада и не сойти с ума — в пошаговой инструкции 63.ru.

От 6 до 17 лет В 2018 году свои двери для ребят откроют 52 детские организации отдыха и оздоровления. По крайней мере, таковы планы Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Помимо 31 обычного загородного летнего лагеря, будут также работать 14 санаторных и 7 специализированных (спортивной, военно-спортивной направленности) учреждения.

— Право на получение путевки в оздоровительный период 2018 года имеют дети в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающие в Самарской области, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, — сообщили в министерстве.

Что почем?

Летняя оздоровительная кампания для детей стартует 1 июня. В этом году стоимость путевок без скидок начинается от 13 тысяч 60 рублей и заканчивается на отметке 19 тысяч 776 рублей. Льготное проживание значительно дешевле и зависит от выбранных условий. В любом случае родительский взнос будет варьироваться от 30 до 50% от общей стоимости путевки:

с удобствами за пределами корпуса — 3918,60 рубля (30% от общей стоимости путевки);

с удобствами на этаже — 4571,70 рубля (35%);

с удобствами в номере — 5224,80 рубля (40%);

с предоставлением санаторных услуг — 9 888 рублей (50% от общей стоимости путевки).

Оставшуюся сумму оплачивает областной бюджет.

Шаг 1: регистрация на госуслугах

Бронирование путевок в детские летние лагеря разбили на три этапа: 13 апреля, 28 апреля и 11 мая. Каждый из них стартует в 9.00 на Социальном портале.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом онлайн-бронирования путевок на этом социальном портале, родители должны заранее пройти регистрацию на сайте «Госуслуги» и получить подтверждение личности. Сделать это можно через центры обслуживания или непосредственно на самом портале, указав свои имя, фамилию, а также номер мобильного телефона или адрес электронной почты. На сотовый придет СМС с кодом, а на электронку — письмо со ссылкой.

Пройти регистрацию на сайте довольно просто

После успешной регистрации непосредственно на сайте нужно подтвердить свою личность либо все в тех же центрах обслуживания, либо с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, либо с помощью универсальной электронной карты.

Важно: Перед подтверждением личности необходимо заполнить информацию о СНИЛС и паспортные данные в личном кабинете на портале «Госуслуги» и дождаться их автоматической проверки.

Шаг 2: забронировать путевку

— У родителей (законных представителей) есть возможность подать заявление на выделение льготной путевки для ребенка в электронной форме через аппаратно-программный комплекс «Интернет-киоск» или его интернет-версию. Также можно обратиться с заявлением в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства, — рассказали специалисты министерства.

Итак, заходим на портал. Далее на выделенном синим цветом баннере находим окно «Отдых и оздоровление детей» (оно крайнее справа). Щелкаем на ссылку «Забронировать путевку». Открывается страница с заголовком «Организация отдыха и оздоровления детей». В самом низу после выделенного серым цветом текста — четыре активных ссылки:

Какие категории детей имеют право на получение путевки?

Бронирование детских путевок в летние загородные оздоровительные лагеря;

Бронирование детских путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия в летний период;

Информирование об очередности детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих медицинские показания на получение путевок в летние лагеря и санатории.

Выбираем, куда отправить ребенка: в обычный лагерь или санаторно-оздоровительный.

В первом случае щелкаем на «Бронирование детских путевок в летние загородные оздоровительные лагеря». На открывшейся странице выбираем третью сверху ссылку — «Бронирование путевок на лето 2018 года». Пролистываем открывшуюся страницу до конца и нажимаем серую кнопку «Согласен. Перейти к бронированию». Открывается вкладка «Бронирование детских путевок в летние загородные оздоровительные лагеря. Если возникли вопросы, можно позвонить по телефону: 8 (846) 956-02-84.

Онлайн-бронирование на портале будет открыто 13 апреля. Родители смогут заполнить электронное заявление. Нужно будет ввести свои данные во все открывшиеся поля, распечатать извещение с реквизитами для оплаты части путевки.

Шаг 3: квест по сбору справок

Но и это еще не всё. Список документов, необходимый для получения льготной путевки выглядит так:

документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка (паспорт матери или отца);

документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (для усыновителей или опекунов);

документ, удостоверяющий личность ребенка, которому необходима путевка — свидетельство о рождении ребенка (при достижении 14 лет — паспорт ребенка);

документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории Самарской области — справка из паспортного стола о составе семьи или свидетельство о регистрации по месту жительства по форме № 8. В случае, если ребенок прописан в области, а живет и учится в Самаре — справка из школы об обучении ребенка с указанием адреса школы. При наличии паспорта у ребенка со штампом о прописке дополнительный документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории Самарской области, не требуется;

документы, подтверждающие категорию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — для получения бесплатной путевки;

документ об оплате родительского взноса — для получения льготной путевки на условиях её долевой оплаты;

извещение о бронировании путевки.

Шаг 4: вперед, на штурм „соцзащиты“

Родители должны лично посетить центр соцпомощи

Однако даже оплата путевки не является гарантией ее выкупа. Чтобы наверняка устроить ребенку отдых в лагере, нужно в течение 7 рабочих дней после оплаты „родительского взноса“ лично прийти в центр социальной помощи семье и детям по месту жительства. После предоставления квитанции и документов, указанных в извещении, специалист переведет путевку из статуса „забронировано“ в статус „выкуплено“.

Огласите весь список

Пока бронирование не открыто, можно ознакомиться со списком детских лагерей. Для этого нужно поставить галочку в строке „Показывать все лагеря“. Здесь можно посмотреть все контактные данные руководителей, адреса детских учреждений, фотографии территории и корпусов, ознакомиться с условиями проживания и списком необходимых для заезда в лагеря и пансионаты документов.

Летом откроют 52 лагеря

Например, у детского оздоровительного центра „Жигулевский Артек“, перечень документов такой:

Путевка или уведомление на получение путевки;

Квитанция об оплате родительского взноса;

Копия свидетельства о рождении или паспорта;

Копия страхового медицинского полиса;

Справка о состоянии здоровья (079/У-04);

Справка об эпидокружении (отсутствие контакта с инфекционными больными);

Результаты анализов кала на я/г, протозоозы, лямблии, энтеробиоз;

Отметка врача об отсутствии педикулеза, кожных заболеваний, санирование полости рта.

Куда в Самаре нести документы для получения уведомления о выделении путевки?

Полный список учреждений по Самарской области опубликован на Социальном портале. В помощь родителям с 13 апреля начнут работать телефоны горячей линии: 8 (846) 956-02-84 и 956-03-14.