На Мосветстанции в Савеловском наградили победителей конкурсов детского рисунка

В ГБУ «Мосветстанция» на территории Савеловского района состоялось вручение призов победителям конкурсов детского рисунка «День защитника Отечества» и «8 Марта». Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Начальник станции Анатолий Парук поблагодарил детей и их родителей за проявленный интерес. Он рассказал об истории появления конкурсов рисунка в клинике, пожелал всем дальнейших творческих побед и успехов на конкурсе «День Победы», — поделился представитель администрации.

После вручения призов гости Мосветстанции посетили зоогостиницу и помещение для груминга собак и кошек.

Напомним, Мосветстанция находится по адресу ул. Юннатов, дом 16а. (мю)