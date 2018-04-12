Юлия Савиновских заподозрила в клевете юриста органов соцопеки

Заявление о клевете правоохранителям Юлия Савиновских подала накануне. В распространении ложной информации она заподозрила юрисконсульта «Специализированного дома ребенка». По ее мнению, сотрудник соцопеки рассылала приемным родителям информацию о том, что дети, изъятые из семьи Юлии, подвергались насилию. «Пользуясь служебным положением, Колясникова Елена Геннадьевна распространяла в различных группах, где общаются приемные родители, заведомо ложную информацию. Таким способом она пыталась пристроить моих детей. Конечно, соцопеке было выгодно избавиться от них, чтобы не признавать свои ошибки. Использовался принцип давления на жалость. Мамочкам сообщали о том, что дети подвергались растлению, насилию со стороны родителей. При этом никто даже не интересовался, почему тогда не заводят уголовное дело, если я такой адский растлитель, и почему в суде органы опеки говорят, что не имеют никаких претензий ко мне», — рассказывает Савиновских.

При этом Юлия уверяет: она уже давно подозревала, что за ее спиной распространяется неверная информация. «Это витало в воздухе, чувствовалось, но я все не могла понять — почему. Некоторые из журналистов порой спрашивали, мол, ходят слухи, что ваши дети по дому в женском белье ходят», — продолжает Савиновских. По словам екатеринбурженки, долгое время не удавалось найти доказательств тому, что такая информация распространяется. Когда все-таки удалось найти свидетелей, она сразу же обратилась к правоохранителям с заявлением о клевете.

Вместе с тем Юлия Савиновских рассказывает о том, что юрист дома ребенка, на самом деле, ни разу не контактировала с изъятыми из ее семьи ребятами: «Юрист детского дома моих детей никогда не видела. Ни юридически, ни процессуально она не имеет никакого отношения к моему делу. Поэтому возникает вопрос: откуда она брала информацию, которую предоставляла другим родителям?»

Напомним, следственные органы продолжают вести расследование по делу о возможной продаже детей органами опеки Орджоникидзевского района. Так, следователи уже допросили на полиграфе юрисконсульта «Специализированного дома ребенка», про которого расссказывала Савиновских. Также допрос прошли родители из Москвы, которые пытались усыновить уральского малыша. Из дома ребенка были изъяты личные дела и медкарты подопечных.