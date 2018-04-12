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Дошкольники из Кузьминок закрепили навыки конструирования и моделирования
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Дошкольники из Кузьминок закрепили навыки конструирования и моделирования 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В средней группе дошкольного здания № 7 «Школы на Юго-Востоке Москвы имени Маршала Чуйкова» состоялся открытый просмотр образовательной деятельности по формированию элементарных математических представлений «Веселая геометрия», направленной на закрепление и систематизацию знаний детей о геометрических фигурах. Дети продемонстрировали свои навыки в конструировании и моделировании.
Дети с удовольствием создавали из простых фигур более сложные, незаметно для себя усваивая такие понятия, как длинный-короткий, высокий-низкий, объемный-плоский. (вт)
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