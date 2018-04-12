Дошкольники из Кузьминок закрепили навыки конструирования и моделирования

В средней группе дошкольного здания № 7 «Школы на Юго-Востоке Москвы имени Маршала Чуйкова» состоялся открытый просмотр образовательной деятельности по формированию элементарных математических представлений «Веселая геометрия», направленной на закрепление и систематизацию знаний детей о геометрических фигурах. Дети продемонстрировали свои навыки в конструировании и моделировании.

Дети с удовольствием создавали из простых фигур более сложные, незаметно для себя усваивая такие понятия, как длинный-короткий, высокий-низкий, объемный-плоский. (вт)