Новый детский санаторий планируют открыть в Жуковском

В течение года попасть на лечение в новое медицинское учреждение смогут 6 тысяч человек.

В подмосковном Жуковском на базе санатория «Отдых» планируют создать большой детский оздоровительный комплекс. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала заместитель министра инвестиций и инноваций региона Румяна Свистунова.

Она отметила, что в области существует потребность в строительстве новых медицинских учреждений для детей.

На базе санатория «Отдых» планируется провести работы по реконструкции имеющихся корпусов и пристроить к ним еще один.