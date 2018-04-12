Новый детский санаторий планируют открыть в Жуковском 

В течение года попасть на лечение в новое медицинское учреждение смогут 6 тысяч человек.
В подмосковном Жуковском на базе санатория «Отдых» планируют создать большой детский оздоровительный комплекс. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала заместитель министра инвестиций и инноваций региона Румяна Свистунова.
Она отметила, что в области существует потребность в строительстве новых медицинских учреждений для детей.
На базе санатория «Отдых» планируется провести работы по реконструкции имеющихся корпусов и пристроить к ним еще один.