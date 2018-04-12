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Молодежная палата района Косино-Ухтомский расскажет юным читателям об интернете
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Молодежная палата района Косино-Ухтомский расскажет юным читателям об интернете 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В районной библиотеке №101 ЦБС ВАО для юных читателей пройдет увлекательная и познавательная беседа о развитии глобальной сети Интернет. Организатором мероприятия выступила Молодежная палата района Косино-Ухтомский.
В наше время уже нет ничего удивительного. Маленький ребенок едва начинает говорить, как у него в руках появляется современный гаджет. Более того, дети не испытывают проблем с изучением глобальной сети, а говорят уже с ним на «ты». Молодые парламентарии донесут до юных читателей информацию о том, как развивалась всемирная паутина и почему она так прошла вошла в нашу жизнь.
Молодежная палата района Косино-Ухтомский для юных детей подготовила тематическую викторину. Отмечается, что вопросы будут весьма непростые, но ребята с ней справятся. Если у юных пользователей глобальной сети во время беседы появятся вопросы, то на них с удовольствием ответят их старшие товарищи.
Увлекательная беседа для юных читателей пройдет 14 апреля в 15.30 в библиотеке №101 по адресу: Лухмановская улица д.17 корпус 1. На беседу приглашаются также и родители детей. Наверняка им тоже данная тема будет интересна и познавательна.
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