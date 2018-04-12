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Прокуратура Адыгеи требует закрыть работавший без лицензии частный детский сад
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Прокуратура Адыгеи требует закрыть работавший без лицензии частный детский сад 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
МАЙКОП, 12 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Адыгеи требует закрыть работавший без лицензии частный детский сад в Тахтамукайском районе республики, воспитатель которого угрожала заклеить четырехлетнему ребенку рот скотчем. Об этом сообщила в четверг ТАСС официальный представитель ведомства Ярослава Тараканова.
"По жалобе родителей воспитанников частного детсада «Счастливый малыш» мы провели проверку и установили многочисленные нарушения прав детей при предоставлении образовательных услуг. В частности, образовательное учреждение вело подготовку к школе без лицензии министерства образования и науки республики, выявлен и факт угрозы воспитателя заклеить четырехлетнему малышу рот скотчем. В Тахтамукайский районный суд направлено исковое заявление о прекращении деятельности детского сада", — сказала она.
Дети зачислялись в группы без предоставления медицинской и прививочной карты, СНИЛС и медполиса. Выявлено и три факта причинения во время игр и развивающих занятий телесных повреждений двум малышам. Причем после них детям не оказали необходимую медпомощь, о травмах не сообщили родителям. Комиссия, в которую вошли специалисты Управления МЧС России и Роспотребнадзора, установила многочисленные нарушения противопожарных и санитарных требований, уточнила Тараканова.
"В ближайшее время рассмотрим вопрос о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности", — добавила собеседница агентства.
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