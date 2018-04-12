В Адыгее выявили частный детский сад, который работал без лицензии

По поручению прокуратуры республики прокуратурой Тахтамукайского района проведена проверка по жалобе местных жителей, сообщивших о нарушении прав детей при предоставлении образовательных услуг в частном детском саду «Счастливый малыш».

В ходе проверки установлено, что детсад работал без лицензии и с многочисленными нарушениями.

«Законным представителям детей не была предоставлена предусмотренная законом информация об индивидуальном предпринимателе, а также об уровне и квалификации его образования. В детском саду не приняты необходимые локальные нормативные акты, отсутствует программа подготовки детей к школе. В письменных договорах с родителями отсутствуют сведения о фактически предоставляемых им платных образовательных услуг», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.

Проверкой выявлено три факта причинения в ходе игровых и развивающих занятий телесных повреждений двум малолетним детям, после которых детям не была оказана необходимая медицинская помощь, в течение нескольких часов родители не оповещались о травмах детей.

Кроме того, установлен факт угроз воспитателя заклеить рот скотчем 4-летнему ребенку.

В нарушение закона дети зачислялись в группу по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста без предоставления родителями медицинской и прививочной карты ребенка, СНИЛС и медицинского полиса.

Кроме того, установлены многочисленные нарушения противопожарных и санитарных требований.

Прокуратурой Тахтамукайского района материалы проверки направлены в органы контроля для рассмотрения вопроса о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности.

Также прокуратурой направлено исковое заявление в Тахтамукайский районный суд о прекращении индивидуальным предпринимателем деятельности без лицензии по предоставлению платных услуг дополнительного образования детей.