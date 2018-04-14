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В Орле в рамках акции «Полиция и дети» сотрудники УМВД провели лекцию для школьников и круглый стол с педагогами
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В Орле в рамках акции «Полиция и дети» сотрудники УМВД провели лекцию для школьников и круглый стол с педагогами 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники подразделений ПДН УМВД России по г. Орлу провели для учащихся лекцию об основах административного и уголовного законодательства. Полицейские рассказали школьникам, чем грозит совершение того или иного преступления или правонарушения. Дети с интересом слушали стражей порядка, задавали вопросы, так что лекция постепенно переросла в беседу.
В продолжение мероприятия сотрудники УМВД встретились с педагогами учебного заведения. Темой круглого стола стала проблема воспитания подростков с девиантным поведением. Также разговор коснулся правонарушений и преступлений в подростковой среде и ответственности за их совершение.
Вместе полицейские и педагоги выработали алгоритм действий в ситуациях, когда оступившемуся ребенку нужна помощь.
По словам организаторов, подобные мероприятия способствуют снижению уровня подростковой преступности и помогают школьникам стать юридически грамотными членами общества.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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