Роспотребнадзор проверит детские лагеря на соответствие санитарным правилам

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области начало проверку летних оздоровительных лагерей. В рамках летней оздоровительной кампании ведомство проинспектирует деятельность 1200 летних оздоровительных организаций Нижегородской области. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Наталья Кучеренко на пресс-конференции «Инфекционные риски апреля: грипп и клещи. Как себя обезопасить?» 11 апреля.

По словам Натальи Кучеренко, в ходе проверки особое внимание будет уделено готовности и техническому состоянию системы водоснабжения. Те детские оздоровительные учреждения, которые имеют на балансе собственные скважины, должны получить на них разрешительные документы. Кроме того, детские оздоровительные учреждения не смогут принимать юных отдыхающих без проводения противоклещевой обработки территории.

Работники лагерей, кроме прочих обязательных медицинских исследований, должны пройти обследования на наличие возбудитей острых кишечных инфекций. Проверят на норо— и ротавирусы будут сотрудников пищеблоков и лиц, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений, а также тех, чья профессиональная деятельность связана с транспортировкой и хранением пищевых продуктов.

“ Введение проверки сотрудников на кишечные инфекции связано с тем, что в последнее время бактериальные инфекции вытесняются вирусными заболеваниями. Ранее сотрудники Роспотребнадзора выявили 6% зараженных норо и ротавирусами среди сотрудников детских лагерей и предотвратили распространение кишечных инфекции в летний оздоровительных учреждениях”, — рассказала Наталья Кучеренко

В этом году все детские лагеря Нижегородской области могут осуществлять деятельность при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Документ будет выдан только тем ДОЛам, которые полностью готовы к приему детей согласно санитарным правилам.

Специалисты Роспотребнадзора советуют родителям проверить наличие санитарно-эпидемиологического заключения у организаторов детского лагеря перед покупкой путевки.