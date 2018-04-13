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В Ряжском районе родители морили детей голодом
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В Ряжском районе родители морили детей голодом 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Прокуратура Ряжского района проверила многодетную семью, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Установлено, что в данной семье проживают супруги и три малолетних ребенка — 2012, 2014 и 2016 годов рождения.
На момент проверки супруги были пьяны. Дом, где находятся дети, не отапливался несколько дней, а еды не было.
Как рассказали сами дети, они не ели два дня, а на момент проверки находились в комнате, укутавшись одеялами от холода. Младший ребенок сильно кашлял и плакал.
В связи с имевшейся угрозой жизни и здоровью дети были доставлены в Ряжскую ЦРБ. Малыши имели неухоженный вид, были одеты неопрятно, в грязную, поношенную одежду, пахнущую табаком. Из-за отсутствия полноценного питания у самого маленького ребенка зафиксировали истощение.
По материалам прокурорской проверки в отношении супругов возбуждено два уголовных дела.
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