В Ряжском районе родители морили детей голодом

Прокуратура Ряжского района проверила многодетную семью, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что в данной семье проживают супруги и три малолетних ребенка — 2012, 2014 и 2016 годов рождения.

На момент проверки супруги были пьяны. Дом, где находятся дети, не отапливался несколько дней, а еды не было.

Как рассказали сами дети, они не ели два дня, а на момент проверки находились в комнате, укутавшись одеялами от холода. Младший ребенок сильно кашлял и плакал.

В связи с имевшейся угрозой жизни и здоровью дети были доставлены в Ряжскую ЦРБ. Малыши имели неухоженный вид, были одеты неопрятно, в грязную, поношенную одежду, пахнущую табаком. Из-за отсутствия полноценного питания у самого маленького ребенка зафиксировали истощение.

По материалам прокурорской проверки в отношении супругов возбуждено два уголовных дела.