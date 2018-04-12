Конкурс «Мой активный ребенок» ждет юных конкурсантов

9 апреля на нашем портале стартовал конкурс детских фотографий «Мой активный ребенок», на который поступило уже 10 первых заявок от костромичей. В фотографиях они поделились достижениями и увлечениями своих детей, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Принимать фотографии мы будем до 10 мая, и выложим их на страницу конкурса на нашем портале. Вы можете отправить снимки на почту info@k1news.ru (фотографии, участвовавшие в конкурсе в 2017 и 2016 годах, не принимаются).

Покажите нам и всем костромичам, чем увлекается ваш ребенок, как он играет или помогает вам по дому, как проводит день.

11 мая стартует онлайн голосование, где каждый желающий отдаст голос за самого активного ребенка. Голосовать можно через аккаунты в социальных сетях. Финал конкурса состоится в ТРЦ «РИО» 26 мая.