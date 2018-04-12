В Муравленко креативным автокрохам вручат подарки

В Муравленко в восьмой раз состоится традиционный конкурс детских колясок «Автокроха». В этом году он пройдет в новом формате в День защиты детей.

В конкурсе примут участие семьи с детьми до 3 лет с творческим видением по оформлению колясок. Фантазия участников не ограничена рамками каких-либо номинаций. Семьи могут выбрать любой понравившийся им образ, оформить коляску в любом стиле, например, сказочном, спортивном, космическом, профессиональном, в стиле национальных традиций народов России. Декорационное оформление можно выполнить из любых материалов. Для создания единого образа семьи могут изготовить костюмы для детей и родителей.

Всем участникам парада вручат дипломы и ценные подарки, уточнили в управлении социальной защиты населения администрации города Муравленко.