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В Муравленко креативным автокрохам вручат подарки
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В Муравленко креативным автокрохам вручат подарки 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Муравленко в восьмой раз состоится традиционный конкурс детских колясок «Автокроха». В этом году он пройдет в новом формате в День защиты детей.
В конкурсе примут участие семьи с детьми до 3 лет с творческим видением по оформлению колясок. Фантазия участников не ограничена рамками каких-либо номинаций. Семьи могут выбрать любой понравившийся им образ, оформить коляску в любом стиле, например, сказочном, спортивном, космическом, профессиональном, в стиле национальных традиций народов России. Декорационное оформление можно выполнить из любых материалов. Для создания единого образа семьи могут изготовить костюмы для детей и родителей.
Всем участникам парада вручат дипломы и ценные подарки, уточнили в управлении социальной защиты населения администрации города Муравленко.
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