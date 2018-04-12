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Полк ДПС ЦАО информирует — Разъяснения по перевозке групп детей автобусами
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Полк ДПС ЦАО информирует — Разъяснения по перевозке групп детей автобусами 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Полк дорожно-патрульной службы Центрального округа города Москвы информирует, что организованные перевозки групп детей необходимо осуществлять в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил перевозки групп детей автобусами».
С 1 июля 2018 года при организованной перевозке группы детей на автобусе должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета (п. 3.4 ПДД в редакции постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621).
Правилами организованной перевозки групп детей автобусами установлено, что для осуществления такой перевозки используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет (требование вводится с 1 июля 2018 г.), который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОРЯДКУ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ:
— может быть подано в электронном виде с помощью сервиса; — должно быть подано в срок не позднее 2 дней до дня начала перевозки; — может подаваться в отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат, и времени осуществления таких перевозок.
В случае осуществления организованной перевозки групп детей транспортными колоннами (в составе трех и более автобусов) подается заявка на их сопровождение автомобилями Госавтоинспекции.
Заявка на сопровождение колонны автобусов, осуществляющих организованную перевозку групп детей должна быть подана не позднее 10 дней до начала перевозки.
За административные правонарушения, предусмотренные статьей 12.23 КоАП, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru в разделе «Организациям» — «Перевозка детей».
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