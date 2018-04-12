Более 4700 мест в детские сады распределили в Вологде

Комплектование групп состоялось сегодня в городском Управлении образования. Процедура прошла в автоматическом режиме в подсистеме «Электронный детский сад» ГИС «Образование». За процессом наблюдали представители городского родительского совета, родительского комитета одного из детских садов и совета отцов города. Списки детей размещены на сайте Администрации города.

Всего распределено 4708 мест. В этот список входят и те дети, кто впервые идет в сад, и те, кто переводится из другого учреждения, а также дети, которым нужны группы компенсирующего вида.

Для новичков в детских садах сформировано 173 группы. 145 из них относятся к общеобразовательным. Самая массовая часть — 90 групп — для детей от 3 до 4 лет. 49 групп рассчитаны на маленьких вологжан от 2 до 3 лет. Сформированы и 4 ясельные группы, которые примут малышей от года до двух. Две группы — для детей от 4 до 5 лет. Получили направления и малыши старше 5 лет. В основном это те, кто переводится в другие детские сады. Еще для 391 детей созданы 28 групп компенсирующего вида. В них занимаются малыши, которым требуются занятия со специалистами, например, логопедами.

«Система «Электронный детский сад» учитывает возраст ребенка, время подачи заявления, льготы, а также пожелания родителей по тому микрорайону, в который они желают получить место. Была проведена аналитическая работа с руководителями детских садов и самой системой ГИС «Образование». Мы изучали очередь, количество выпускников этого учебного года. И уже с руководителями определяли, в каком микрорайоне, какие требуются группы. Это или группы от 3 до 4 лет или группы от 2 до 3 лет», — рассказала начальник Управления образования города Вологды Ирина Гуляева

За процедурой комплектования наблюдали представители родительских комитетов.

«Мы увидели, что человеческий фактор исключен. Комплектование произведено системой. Присутствовали не только я, но и другие представители родительской общественности, поэтому считаю, что данная процедура является полностью прозрачной», — пояснила представитель городского родительского комитета Наталья Финагина.

Теперь у родителей есть 70 дней, чтобы собрать все необходимые документы и отнести их в указанный детский сад. Крайний срок подачи документов — 20 июня. После этого специалисты подведут итог, поймут, есть ли невостребованные места.

С 1 июля начнется еще одна процедура распределения, которая носит характер доукомплектации: свободные места отдадут тем малышам, которые не попали в первоначальный список.

Родители, которые подавали заявление через портал Госуслуг, могут посмотреть результат в своем кабинете. Статус заявления должен измениться. Если он положительный, там появится статус «направлен в детский сад».

Напомним, в Управлении образования работает горячая линия. По номеру 72-45-14 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 можно задать все интересующие вопросы, в том числе и по поводу распределения мест в детские сады.