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В Новороссийске женщина покусала четырехлетнего ребенка
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В Новороссийске женщина покусала четырехлетнего ребенка 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 апр. — Новая Кубань. О случившемся стало известно благодаря маме пострадавшего мальчика. Женщина рассказала местным СМИ подробности нападения на ее ребенка.
— Сын играл на детской площадке кафе. Неожиданно я услышала его плач и крик. Когда я прибежала, увидела, как взрослая женщина треплет за рукав и тащит моего ребенка. Я закричала, чтобы оставила его в покое, так как трепать чужого ребенка она не имеет права. В ответ услышала грубость и оскорбления. Затем я заметила на руке сына следы от укуса, — цитирует Ирину М. «Наша газета Новороссийск».
Как рассказывает женщина, укус на теле ребенка оставила взрослая дама. Ирина М. добавляет, что вместе со странной посетительницей была маленькая девочка, которую ее сын случайно задел, что и стало причиной неадекватного поведения. К слову. С девочкой дебоширка тоже обращалась грубо.
— Кем этот ребенок ей приходится — я не знаю. Но точно не дочь и вряд ли внучка, так как до инцидента женщина обещала этого ребенка навернуть самокатом. Девочка смотрела на меня и кричала: «Тетя, только не сажайте меня в клетку, я боюсь!», — продолжает Ирина.
Как сообщили пресс-службе Управления МВД России по г. Новороссийску, по данному факту полиция проводит проверку.
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