Военнослужащие российского соединения в Таджикистане оказали гуманитарную помощь воспитанникам школы-интерната в городе Гиссар 

В ходе посещения учебного заведения офицеры передали детям мягкие игрушки и одежду, а также более 500 кг продуктов питания — различные крупы, макаронные изделия, муку и сахар.
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане оказали гуманитарную помощь воспитанникам республиканской спецшколы-интерната с особым режимом города Гиссара.
В ходе посещения учебного заведения офицеры передали детям мягкие игрушки и одежду, а также более 500 кг продуктов питания — различные крупы, макаронные изделия, муку и сахар.
В благотворительном мероприятии приняли участие представители Совета ветеранов российской военной базы и помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими.
Председатель Совета ветеранов Абдурашид Рахманов и военнослужащие российской военной базы лично вручили мягкие игрушки детям. В ответ ребята показали гостям концертные номера и выразили слова глубокой благодарности.
По словам директора Бибихаво Шарофовой, в школе-интернате в основном проходят обучение дети, больные полиомиелитом. Всего 345 учащихся.