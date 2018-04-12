Военнослужащие российского соединения в Таджикистане оказали гуманитарную помощь воспитанникам школы-интерната в городе Гиссар

В ходе посещения учебного заведения офицеры передали детям мягкие игрушки и одежду, а также более 500 кг продуктов питания — различные крупы, макаронные изделия, муку и сахар.

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане оказали гуманитарную помощь воспитанникам республиканской спецшколы-интерната с особым режимом города Гиссара.

В ходе посещения учебного заведения офицеры передали детям мягкие игрушки и одежду, а также более 500 кг продуктов питания — различные крупы, макаронные изделия, муку и сахар.

В благотворительном мероприятии приняли участие представители Совета ветеранов российской военной базы и помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими.

Председатель Совета ветеранов Абдурашид Рахманов и военнослужащие российской военной базы лично вручили мягкие игрушки детям. В ответ ребята показали гостям концертные номера и выразили слова глубокой благодарности.

По словам директора Бибихаво Шарофовой, в школе-интернате в основном проходят обучение дети, больные полиомиелитом. Всего 345 учащихся.