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Пострадавшего от действий врача младенца передали в новосибирский дом ребенка
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Пострадавшего от действий врача младенца передали в новосибирский дом ребенка 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Девятимесячную девочку, которая попала на видео, ставшее поводом для проверки по факту жестокого обращения с «отказниками» в детской больнице Новосибирска, перевели в дом ребенка. Ей ищут новых родителей, сообщается на официальном сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, бросает младенца на стол. На записи слышно, как из палаты доносится плач детей. После этого следственные органы Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту жесткого обращения с детьми в Детской городской клинической больнице (ГКБ) №4 Новосибирска. Медсестру отстранили от исполнения обязанностей.
Отмечается также, что девочка находилась в больнице практически с рождения. Мать за это время ни разу не навестила ее и не поинтересовалась состоянием дочери. «Девочка, которая восемь месяцев находилась в детской больнице города Новосибирска, переведена в дом ребенка. В данный момент для девятимесячной малышки ищут родителей», — сообщается на сайте детского омбудсмена.
Сообщается также, что Кузнецова «усомнилась в правомерности и обоснованности столь продолжительного пребывания девочки в медицинском учреждении и обратилась к прокурору Новосибирска для проведения проверки данной информации и, в случае ее подтверждения, принятия соответствующих мер».
Уточняется, что, в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» и Семейным кодексом России органы опеки уже должны были найти девочке новый дом. «Для нас сейчас важно, чтобы у малышки поскорее все наладилось, и она нашла любящих родителей. Мы на связи с регионом, готовы оказать всяческую помощь», — сказала Анна Кузнецова.
По сведениям регионального уполномоченного, после того как информация прошла в СМИ, появилось много желающих стать приемными родителями или опекунами для девочки. В данный момент сформирована общественная инициативная группа, которая также будет отслеживать ситуацию.
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