Проблемы здоровья недоношенных: временные или навсегда?

СодержаниеМожно ли предугадать здоровье крохи?Бронхолегочная дисплазия: будут ли здоровыми легкие?Ретинопатия недоношенных: как малыш будет видеть?Внутрижелудочковое кровоизлияние: пострадает ли головной мозг?Перивентрикулярная лейкомаляция: тревожный диагнозПочему именно у недоношенных детей столько проблем?Что в наших силах?

Как часто рождаются недоношенные дети? По существующим статистическим данным раньше срока появляются на свет от 5 до 15% детишек. Природой задумано так, что малыш в утробе матери должен прожить определенное количество времени — в норме от 37 до 41 недель. За это время он не только вырастает из крошечных клеточек в сформированного человечка, но и происходит функциональное созревание всех его органов и систем. Если же он появляется на свет до положенного срока, то возрастает риск того, что у него будут проблемы со здоровьем. Насколько это серьезно? Какие проблемы будут сопровождать ребенка долгие годы жизни, а какие пройдут бесследно? Будем разбираться с неонатологом портала.

Можно ли предугадать здоровье крохи?

Сразу скажу — нельзя. На каком бы сроке ни родился ребенок, в каком бы состоянии он ни находился сразу после рождения, невозможно дать стопроцентный прогноз того, будут ли у малыша серьезные проблемы со здоровьем и какие. Врач лишь может сказать: «У большинства детей, родившихся в таком сроке, не бывает серьезных проблем». Или: «Каждый третий ребенок с таким заболеванием становится инвалидом». Все говорится на уровне предположений, вероятных процентов, сухих статистических данных. А истину в тот момент никто не знает.

И врач, и родители по прошествии определенного промежутка времени сделают выводы. Однако масштаб этих выводов будет разным. Что оценит врач? Сколько детей родилось недоношенными; сколько из них выжило, а сколько нет; у какого количества детей наступили инвалидизирующие болезни, а у какого нет, и так далее. То есть, врач оценит, так сказать, «коллективное» здоровье. А каждый родитель оценит лишь своего ребенка и то, чему им вместе удалось добиться за этот непростой промежуток времени или то, чего они так и не достигли. И пока мы, врачи, будем радоваться, что недоношенные дети стали чаще выживать и быстрее поправляться, кто-то из родителей в этот момент будет страшно переживать то, что их именно их ребенок не попал в «радостную статистику».

Мы сегодня поговорим о некоторых заболеваниях недоношенных, которые чаще всего приводят к серьезным проблемам здоровья ребенка. Именно эти болезни носят такое тяжелое название, как инвалидизирующие заболевания. Даст ли каждая из этих болезней о себе знать, в какой форме она себя проявит, сможет ли ребенок догнать своих здоровых сверстников по развитию — это очень сложные вопросы, которые прояснятся сами собой по мере взросления ребенка.

Бронхолегочная дисплазия: будут ли здоровыми легкие?

Сокращенно это заболевание называется БЛД. Это заболевание бывает только у недоношенных детей из-за того, что на незрелые легкие воздействуют различные патологические факторы. Одними из них становятся кислород и искусственная вентиляция легких. Вот такой парадокс: кислород в высокой концентрации и искусственная вентиляция легких проводятся во спасение ребенка, помогают ему выжить и в то же время в ряде случаев поражают его легкие, приводя к серьезному хроническому заболеванию.

Профилактика БЛД начинается с первых дней жизни малыша. Одной из главных и очень сложных задач реаниматологов-неонатологов является поиск «золотой середины» при применении методик выхаживания преждевременно рожденных детей. На настоящий момент в отношении реанимационной помощи и выхаживания недоношенных уже сделаны важные достижения и серьезные открытия, и работа продолжается до сих пор.

Чем меньше срок гестации и вес малыша, тем выше риск того, что у ребенка разовьется бронхо-легочная дисплазия. Так, каждому второму ребенку, родившемуся с весом менее 1 кг, ставится диагноз БЛД. Если малыш родился с весом от 1 до 1,5 кг, то шансы иметь здоровые легкие у него гораздо выше.

Что происходит с легкими при формировании бронхо-легочной дисплазии? Поражаются бронхиолы и сама легочная ткань, развивается эмфизема и фиброз. Ставится такой диагноз недоношенному ребенку, если по истечении 28 суток со дня рождения у него остается зависимость в кислороде. Периоды клинического улучшения чередуются с ухудшением состояния малыша: появляются одышка, бронхообструкция и другие признаки дыхательной недостаточности.

Диагноз БЛД ставится детям до трехлетнего возраста. А что дальше? Возможно ли полное выздоровление? Да, при нетяжелом поражении возможно полное восстановление легочной ткани. Но у ряда детей остаются стойкие нарушения в бронхолегочной системе, приводящие к развитию хронических болезней, таких как хронический бронхит, рецидивирующий бронхит и других.

Ретинопатия недоношенных: как малыш будет видеть?

Именно такое название носят патологические изменения сетчатки у детей, родившихся раньше срока. Это под происходит под воздействием ряда патологических факторов. Чем меньше срок гестации, на котором родился малыш, тем выше риск формирования у него ретинопатии, что обусловлено незрелостью органа зрения у недоношенных. Подавляющее число заболевших ретинопатией родились до достижения 32 недель гестации. Именно ретинопатия занимает одну из лидирующих позиций среди причин детской слепоты в развитых странах.

Ретинопатия не обязательно приводит к слепоте, так как болезнь протекает в несколько стадий и фаз. Если удасться остановить патологический процесс на ранних стадиях, то есть шанс сохранить зрение у малыша на нормальном уровне. Если же болезнь будет прогрессировать до полной или частичной отслойки сетчатки, то ребенок может значительно потерять зрение вплоть до полной слепоты. Но даже такая стадия болезни — не является «приговором», потому что есть шанс вернуть ребенку зрение путем хирургического лечения.

Внутрижелудочковое кровоизлияние: пострадает ли головной мозг?

Кровоизлияние в желудочки мозга у недоношенных детей происходят из-за воздействия различных патологических факторов на незрелую ткань головного мозга. Сокращенно этот процесс называется ВЖК. Внутрижелудочковое кровоизлияние может быть разной степени, что отражает тяжесть процесса. Чем меньше срок гестации, на котором родился кроха, тем выше риск возникновения тяжелых степеней ВЖК. Чем выше степень кровоизлияния, тем меньше шансов у ребенка полностью выздороветь. Практически у каждого третьего малыша, родившегося раньше 29 недель гестации в диагнозе будут фигурировать эти тревожные буквы.

Одним из грозных осложнений ВЖК является формирование гидроцефалии, то есть, водянки головного мозга, когда формируется препятствие для оттока спинно-мозговой жидкости из желудочков мозга. Это бывает после любой степени ВЖК, но чаще после самых тяжелых 3 или 4 степени. 4 степень еще характеризуется кровоизлиянием в саму ткань головного мозга, что также грозит тяжелыми неврологическими последствиями. Примерами таких последствий являются судорожный синдром, детский церебральный паралич. Врачи, выхаживающие недоношенных, делают все возможное для того, чтобы у ребенка не случилось внутрижелудочковое кровоизлияние, но на данный момент невозможно полностью предотвратить этот процесс.

Перивентрикулярная лейкомаляция: тревожный диагноз

Под этим непонятным названием кроются необратимые изменения белого вещества головного мозга, которое прилежит к его боковым желудочкам. То есть, происходит гибель нейронов, размягчение белого вещества с последующим образованием кист на этом месте. Иногда перивенкрикулярная лейкомаляция (ПВЛ) распространяется на всю толщу белого вещества, но это бывает нечасто. Характер неврологических нарушений будет зависеть от того, какие именно нейроны пострадали. То есть, у одного ребенка ПВЛ проявится лишь расстройствами зрения, а у другого тяжелым спастическим параличом. Заранее предугадать, будет ли у ребенка ПВЛ, и к каким последствиям приведет, нереально.

Перивентрикулярная лейкомаляция возникает чаще у детей, родившихся с экстремально низкой массой тела (менее 1 кг), но бывает и у детей, родившихся на более позднем сроке. К сожалению, полностью вылечить ребенка от наступивших заболеваний вследствие ПВЛ невозможно. Но и родителям, и врачам придется приложить немало усилий, чтобы реабилитировать и абилитировать ребенка.

Почему именно у недоношенных детей столько проблем?

Выше мы обсудили лишь малую часть того, что может случиться с ребенком, родившимся раньше срока. Встречаются и другие патологии разной степени тяжести. Почему именно такие крохи столь серьезно страдают?

Во-первых, сказывается незрелость органов и тканей, которая тем более выражена, чем меньше срок гестации.

Во-вторых, сказываются патологические факторы, влияющие на ребенка, например:

Инфекционный процесс; Сопутствующая родовая травма; Длительная искусственная вентиляция легких с высокими концентрациями кислорода; Гормональные нарушения; Гипоксия, начавшаяся внутриутробно или возникшая в родах; Лекарственное влияние; Влияние сопутствующих болезней и пороков развития; Уровень профессионализма медицинского персонала; Условия выхаживания ребенка и другие факторы. Что в наших силах?

Самым эффективным мероприятием по борьбе с инвалидизирующими болезнями недоношенных является профилактика самой недоношенности. Причем этим должны заниматься не только медицинские работники, которые занимаются ведением уже наступившей беременности. Каждый человек (любого пола) может и обязан заботиться о своем здоровье, здоровье своего партнера, здоровье подрастающих детей, которые тоже станут родителями в будущем. Как именно? Совсем несложно:

Не вести беспорядочную половую жизнь; Регулярно проверяться на половые инфекции; Использовать адекватные методы контрацепции (в том числе, барьерные), которые помогут избежать инфекций и прерываний нежелательной беременности; Отказаться как можно раньше от вредных привычек; Правильно питаться, достаточно спать, заниматься физкультурой, гулять; Регулярно проходить медицинские осмотры, особенно лицам с хроническими болезнями; Готовиться к беременности заранее; Заниматься половым воспитанием своих детей.

Казалось бы, эти прописные истины не нуждаются в том, чтобы о них вообще говорить и напоминать, но так сложно встретить в настоящее время пару, которая соблюдает все то, что перечислено выше. А это очень важно: в борьбе с любой проблемой нужно начать именно с себя.

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