Мамин опыт: Я не делаю детям прививки

У меня трое детей. У старшего есть все прививки, которые нужно было сделать до школы. У среднего — первые несколько. Младший не привит вообще. Но обо всем по порядку.

Как доктор скажет

Первый ребенок родился на свет в начале двухтысячных. Блаженное время — интернет только появлялся, частных клиник мало. Ходи к участковому педиатру — и никакой тебе полифонии мнений. Я и ходила. Прививала Андрюшу по календарю и радовалась, что температура после вакцинации не поднимается. А что еще надо?

Потом ребенок пошел в сад, «как все». И начал болеть, тоже «как все». ОРВИ, гайморит, снова ОРВИ, отит. И так постоянно, неделя в саду, и снова температура.

Проблема оказалась в увеличенных аденоидах — я ходила к разным лорам, промывала, давала антибиотики, обсуждала плюсы и минусы удаления. Один из врачей посоветовал показаться гомеопату. Я не очень верила в отрасль, но терять было нечего — ребенок болел практически без перерывов, даже когда сидел дома. Не вдаваясь в подробности, врач нам помог — это подтвердило несколько лоров, у которых я наблюдалась. Я так и не поняла, как сработали те шарики, но результат был, и это главное.

Стоит ли?

Потом родился второй ребенок. Вооруженная книгой доктора Комаровского, я уже знала — от прививок могут быть осложнения. Подошла серьезно: сдала все анализы, а после вакцинации обнаружила на руке сына красное пятнышко. Скоро оно превратилось в мокнущую болячку, а кожа на его ножках стала похожа на наждак. Диеты не помогали, и я еще раз обратилась к тому гомеопату. Он предположил связь между прививкой и развитием атопического дерматита. Конечно, никто не мог сказать наверняка, было ли это осложнение или совпадение, но сам гомеопат был настроен по поводу прививок довольно резко. Слишком много детей с осложнениями после вакцинации к нему попадало.

А потом мне позвонила подруга и рассказала, что дочке поставили задержку психического развития. И один из генетиков строго-настрого запретил прививаться: «еще одна вакцина, и вы просто не вытянете ребенка». А потом заболел туберкулезом близкий родственник — привитый. И я начала изучать информацию.

«Вы губите своего ребенка и его здоровье», — твердили в один голос прививочники и антипрививочники тем, кто с ними не согласен. Среди тех и других были медики и просто мамы. Были действительно жуткие истории осложнений (ни одной истории того, как кого-то сгубила корь или свинка, я не читала). В общем, я решила не делать прививки. Аргументы, с которыми я согласилась, были следующими:

прививки не защищают от болезней, среди моих знакомых привитых детей и взрослых многие успели переболеть коклюшем, свинкой. корью, туберкулезом;

Многие болезни, от которых мы прививаемся, не настолько страшны, а вот насколько страшны сами прививки, сказать сложно.

Нет, мы не прививаемся

У младшего ребенка нет ни одной прививки. Я не вступаю в споры с врачами и с теми, кто за вакцинацию. Просто говорю, что пока не делали, а там посмотрим. Когда пытаются меня учить, говорю, что мне не наплевать на здоровье моего ребенка. И явно оно волнует меня больше, чем советчика.

Многие из моих подруг, прививавшие старших, по разным причинам отказались прививать младших. И, как выяснилось, многие из самих подруг, причем дети врачей, тоже росли без прививок.

И да, без прививок берут в садик — законодательство не запрещает. Я никого не агитирую и, еще раз повторю, понятия не имею, как правильно. Впрочем, это касается и воспитания детей вообще.