Вымогают бешеные суммы: как пережить выпускной в уфимском детсаду и не разориться

Желание устроить своему чаду шикарный выпускной молодеет с каждым годом. Поначалу торжественная лихорадка поражала родителей одиннадцатиклассников, вскоре одолела выпускников начальной школы, и вот теперь добралась до мам и пап дошколят.

Сумма, требуемая к сдаче в общий котел, стартует от трех тысяч рублей, но это не предел. В статье расходов — десятки пунктов: от цветов нянечке до «плазмы» «на память о группе».

Ufa1 выяснил, на что еще с родителей вымогают деньги, и можно ли с этим бороться.

О трех до пяти

Желание превратить выпускной в детсаду в грандиозный праздник родители почему-то называют заботой. Ради любимых чад они готовы пуститься во все тяжкие: в среднем мероприятие обойдется семье в три тысячи рублей, но в некоторых группах эта сумма достигает пяти, и даже семи тысяч рублей.

— Хочется, чтобы этот день запомнился и малышам, и родителям, ведь в жизни маленького человечка завершается целый период, самый лучший и беззаботный, — твердят сторонники торжеств и арендуют рестораны вместе с дорогостоящими аниматорами и фейерверками.

Противники же помпезности заявляют, что пышные веселья нужны скорее родителям, чем самим детям.

Выпускной детсадовцев превращается в хлопотное дело

— Шарики, памятные подарки выпускникам, цветы воспитателям и общее фото — все, на что нужно скидываться, — твердят реалисты. — А праздник — это, прежде всего, интересная программа, которую приготовят воспитатели с ребятами: с песнями, танцами и постановками.

Как правило, побеждает та партия, от которой в родительском комитете больше представителей.

Золото или мультиварка

Основные статьи расходов в смете выпускного примерно следующие:

папка с фотографией;

оформление зала;

подарок ребёнку;

подарок воспитателям, заведующей, учреждению;

чаепитие.

На украшение зала уходит немало денег

Помимо этого, родителям приходится дополнительно потратить немалые деньги на наряды и прически.

— Мамам мальчиков повезло чуть больше. Хотя бы прически делать не надо. А мы потратили 1,5 тысячи рублей на платье, а сейчас заказываем парикмахера в садик.

Каждой девочке на прическу нужно накинуть еще по 500 рублей, — рассказывает Людмила, мама шестилетней Вики.

На подарок выпускникам выделяют в среднем от 1 до 1,5 тысяч рублей. Примерно столько же уходит на красочную папку с фотографиями. Кто-то идет дальше, и заказывает детям медали — еще плюс 300 рублей за штуку.

— Главная проблема — что дарить воспитателям, нянечкам и заведующей. Выбираем между подарочными картами на золото и бытовую технику. Номинал — не меньше 3 тысяч рублей, — ужасается Людмила.

А вот с подарком для детского сада еще сложнее.

Не все родители готовы покупать очередной подарок садику

Четыре года подарков

Уфимка Ольга скидываться на подарок для учреждения отказалась наотрез.

— Я четыре года водила ребенка в сад, и ежегодно сдавала деньги на его содержание. За это время мы скидывались на пластиковые окна, краску, линолеум, паласы, посуду и игрушки. Почему, уходя из стен сада, мы опять должны делать садику подарок? — изумляется Ольга.

Пока родители недоумевают, родительский комитет выбирает для актового зала широкоугольную «плазму». Мол, это достойный презент учреждению за годы, потраченные на воспитание чад.

— Богатенькие мамы предлагают заказать игровую комнату или поехать после основных торжеств в ресторан. На все эти капризы снова придется скидываться. У старшего сына выпускной в 11 классе дешевле обошелся, — говорит Ольга. — А как отказаться? Вдруг ребенка будут настраивать негативно, мол твои родители плохие, не хотят тебя порадовать?

Создать праздничную атмосферу можно и сэкономив

Чиновники Министерства образования Башкирии напоминают, что детский сад — учреждение муниципальное. Образование здесь предоставляют бесплатно, а плата предусмотрена за питание ребенка и дополнительные кружки.

— Родители могут вносить благотворительные взносы в пользу садика, но только на добровольной основе. Если этот принцип нарушается, и сбор денег становится принудительным, такие действия неправомерны, — пояснили в ведомстве.

Добровольно — значит не обязательно

А вот практикующие адвокаты уверяют, что подобные сборы — добровольные. Такого же мнения придерживается руководитель Демского филиала Республиканской коллегии адвокатов Валерий Харисов. А если родителей к сдаче денег принуждают, нужно жаловаться.