В Тюмени во время прогулки в детсаду воспитанники играли с использованными шприцами

О ситуации, которая произошла в детском саду № 167 на улице Газовиков, в редакцию 72.ru сообщили обеспокоенные родители малышей. Они рассказали, что в среду, 11 апреля, во время прогулки их дети трогали использованные шприцы, которые валялись за забором детского сада. Судя по фотографиям, эти шприцы ребятишки могли с легкостью достать, просунув руку в дырку забора.

— Мой сынок подтвердил информацию об этом, сказав, что дети действительно играли со шприцами, брали их руками, но были в варежках. Сейчас родители уже обратились в департамент образования и управу данного округа, чтобы разрешить эту ситуацию. К заведующей сада и к воспитателю мы не подходили, потому педагоги часто меняются. Мы боимся за детей, ведь в шприцах была кровь. В управе Центрального округа сказали, что приберут территорию. Что касается родителей, чьи дети играли со шприцами, то они сами осмотрели их и узнали, что ребятишки не укололись иголками, царапин у них не было, — уверяет Ольга Погорелова, мама одного из воспитанников.

О том, какие действия сейчас принимает руководство детского сад, 72.ru рассказала исполняющая обязанности заведующей Жанна Ларина.

— Я вчера ушла с работы в 18 часов, никто из родителей или воспитателей ко мне по этому вопросу не подходил. Уже сегодня (12 апреля. — Прим. авт.) нам позвонили из департамента образования. Мы обязательно проведем проверку и попытаемся выяснить детали случившегося.

Чем может быть опасен использованный шприц

Через использованный шприц можно подхватить разные инфекции. Через заражённую кровь человек может заразиться ВИЧ или гепатитом.

— Если прикоснуться к шприцу, то вероятность заражения ВИЧ отсутствует. Есть небольшой шанс, что человек может заразиться при уколе. На практике не было ни одного случая такого заражения. Дело в том, что вирус не живёт на поверхности, он существует в пространстве без воздуха. На нашу горячую линию часто звонят люди, которые задают вопросы о заражении через использованный шприц, — пояснили 72.ru в федеральном центре СПИД.

Врач-инфекционист Денис Селезнев рассказал, что заразиться гепатитом можно только через кровь.

— При простом прикосновении неповрежденной кожи к использованному шприцу подхватить гепатит невозможно. Если же есть повреждения кожных покров, то вероятность заражения гепатитом существует, если зараженная кровь попадает в здоровую, — пояснил специалист.