Избитого медсестрой младенца хотят усыновить десятки новосибирцев

Изначально мать не отказывалась от «избитого младенца». Медики нашли ее свидетельство о рождении. Ребенок оказался в больнице по медицинским показаниям, и после выздоровления мать была должна забрать малышку, но явно не торопилась. За все восемь месяцев мама ни разу не навестила дочку и не интересовалась состоянием ее здоровья.

Восемь месяцев девочка находилась на лечении, пока видео, снятое одной из мам, проходящей с ребенком лечение в этом же стационаре, не попало в Сеть. Кадры, сделанные женщиной, вызвали огромный общественный резонанс. По факту жестокого обращения с ребенком было возбуждено уголовное дело. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников потребовал тщательно проверить все факты и доложить ему о результатах проверки. На видео, снятом вечером 6 апреля, сквозь стекло видно, как одна из медсестер в палате малышей-отказников швыряет в кроватке восьмимесячную девочку. После скандала в дело вмешалась уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова . Она усомнилась в правомерности и обоснованности столь продолжительного пребывания девочки в медицинском учреждении и обратилась к прокурору Новосибирска для проведения проверки данной информации.

«Для нас сейчас важно, чтобы у малышки поскорее все наладилось, и она нашла любящих родителей. Мы на связи с Новосибирском и готовы оказать всяческую помощь», — прокомментировала Анна Кузнецова.