Избитого медсестрой младенца хотят усыновить десятки новосибирцев 

Изначально мать не отказывалась от «избитого младенца». Медики нашли ее свидетельство о рождении. Ребенок оказался в больнице по медицинским показаниям, и после выздоровления мать была должна забрать малышку, но явно не торопилась. За все восемь месяцев мама ни разу не навестила дочку и не интересовалась состоянием ее здоровья.
Восемь месяцев девочка находилась на лечении, пока видео, снятое одной из мам, проходящей с ребенком лечение в этом же стационаре, не попало в Сеть. Кадры, сделанные женщиной, вызвали огромный общественный резонанс. По факту жестокого обращения с ребенком было возбуждено уголовное дело. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников потребовал тщательно проверить все факты и доложить ему о результатах проверки. На видео, снятом вечером 6 апреля, сквозь стекло видно, как одна из медсестер в палате малышей-отказников швыряет в кроватке восьмимесячную девочку. После скандала в дело вмешалась уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она усомнилась в правомерности и обоснованности столь продолжительного пребывания девочки в медицинском учреждении и обратилась к прокурору Новосибирска для проведения проверки данной информации.
«Для нас сейчас важно, чтобы у малышки поскорее все наладилось, и она нашла любящих родителей. Мы на связи с Новосибирском и готовы оказать всяческую помощь», — прокомментировала Анна Кузнецова.
Сейчас Следственный комитет продолжает ряд процессуальных действий, по результатам которых будут приняты решения. Медсестра уже отстранена от исполнения обязанностей. По сведениям регионального уполномоченного, после того как информация прошла в СМИ, появилось много желающих, которые хотели бы стать приемными родителями или опекунами девочки. В данный момент сформирована общественная инициативная группа, которая также будет отслеживать ситуацию.