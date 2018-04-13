Защита прав ребёнка и интересов семьи на одной чаше весов

С 2016 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует технология профилактики семейного неблагополучия или как ее называют в структурах системы профилактики «технология работы со случаями нарушения прав и законных интересов детей». Эта технология разработана некоммерческой организацией «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения».

С 2004 по 2006 технологию тестировали в нескольких регионах Российской Федерации. Затем внедрили в деятельность ответственных за детство органов профилактики в рамках региональных программ и национальную стратегию действий в интересах детей на 2012–2017 гг..

На Ямале этот проект только второй год. «Уральский меридиан» уже писал об этой технологии глазами родителей. Теперь мы представим точку зрения заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ноябрьска — Татьяны Васильевны Романюк

Татьяна Васильевна, в чём суть технологии профилактики семейного неблагополучия?

С 2016 года на территории города Ноябрьска внедряется данная технология, она направлена на раннее выявление признаков нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних и профилактики жестокого обращения с детьми в семьях. Эта технология, в том числе, предусматривает и первоначальное обучение специалистов способам выявления кризисных семей. В 2016 году у нас прошли обучение специалисты первого звена выявления: преподаватели, классные руководители, врачи, воспитатели детских садов, и другие специалисты, работающие с детьми, которые и обязаны выявлять признаки ненадлежащего ухода за детьми, жестокого обращения с ними.

По каким признакам специалисты определяют, что в семье ребёнка не всё в порядке?

Например, имеются факты пренебрежения нуждами ребёнка. Это частый приход ребёнка в школу или детский сад в грязной одежде, игнорирование родителями заболеваний ребенка. Ключевое слово здесь — частые. Это не значит, что ребёнок один раз пришёл в грязной одежде и сразу специалист должен позвонить по телефону приема сигналов или в опеку. Должна быть система. Меры предпринимаются, когда специалист видит, что ухудшается семейная ситуация и это оказывает негативное влияние на психическое и (или) физиологическое состояние ребёнка.

Куда необходимо обращаться, если кто-то из жителей города располагает информацией о том, что у ребёнка существуют серьёзные проблемы в семье?

По всем этим фактам любой специалист, а так же любой житель города может позвонить по телефону: 32-00-27. Принимают сигналы также специалисты прошедшие обучение. Они знают: какие вопросы нужно задать, чтобы предупредить излишние вмешательство в семью. Дабы у нас анонимы не сообщали просто так какую-то информацию из-за конфликтных отношений с соседями. К сожалению и такие факты имеются.

Какие вопросы помогают специалисту понять, что в семье, по которой звонят, действительно есть проблема?

Специалист выясняет: какие именно признаки нарушения прав ребенка усматриваются? Как часто это происходит? Когда это было последний раз? Что именно вы слышали или видели? Вы разговаривали или не разговаривали с этими людьми? Может это разовая какая-то ситуация, в которой родитель не сдержался и что-то сделал или сказал своему ребёнку. А люди могут это воспринять как жестокое обращение с детьми.

Как дальше развиваются события?

По каждому сигналу проводится проверка, даже если звонивший сообщает о том, что он где-то в доме слышал крики ребенка, которые указывают на применение к нему мер физического наказания. Например, был звонок, когда житель многоэтажного дома сообщил о том, что часто слышит крики, плач ребенка, но указать конкретный номер квартиры или хотя бы этаж не смог.

Специалист обязан проверить данный сигнал, чтобы исключить несчастные случаи с детьми в нашем городе. В такой ситуации уточняется информация у жителей подъезда указанного дома. Специалисты спрашивают: есть ли семья с детьми в этом подъезде? Слышали ли они крики ребенка? Вызывает ли у них беспокойство эта ситуация? Далее проводится работа с семьей, если сигнал подтверждается.

Как происходит оценка условий в семье?

Оценку признаков нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних проводят обученные специалисты ГКУ ЯНАО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних „Гармония“ в течение 3-х дней после поступления сигнала. ПО результатам составляется заключение, в котором указывается имеются ли факты нарушения прав ребёнка либо нет. Если имеются, то в чем именно.

Что происходит дальше?

В любом случае вопрос по каждому сигналу выносится на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Только этот коллегиальный орган может принять решение о необходимости проведения работы с семьей, по оказанию помощи в выходе из трудной кризисной для семьи ситуации. Родителей заранее уведомляют о том, что их ждут на заседании комиссии. Но, они уже сами принимают решение приходить или не приходить на данное заседание — это их право.

Далее они получают постановление комиссии, где указывается: открыт случай нарушения прав ребёнка или нет, закреплён ли за ними специалист (куратор случая), который будет помогать выйти из этой трудной ситуации, если на самом деле такая ситуация есть. Если нет оснований для беспокойства, комиссией принимается решение не открывать случай по этой семье и с ними дальше специалисты не работает.

В чём заключается работа специалиста с семьёй?

Оценку семейной ситуации и работу с семьёй (при открытии случая) ведут разные специалисты, чтобы обеспечить более комфортные условия для семьи. После комиссии специалист обговаривает с семьёй график посещений и целый месяц вместе с родителями пытается понять причины кризиса. Уже потом они совместно составляют комфортный для семьи план реабилитации. Специалист в удобное для родителей время приходит к ним домой либо организует встречи в учреждении (как удобно для семьи), беседует с родителями и ребёнком, проводит необходимые профилактические мероприятия, вплоть до того, что обучают умению поддерживать чистоту и порядок в семье, например, где много детей, обсуждают какие чувства и мысли возникают у членов семьи в новых, созданных ими самими благоприятных условиях.

Какова статистика таких семей в Ноябрьске за 2017?

Полноценную работу по технологии профилактики семейного неблагополучия началась с 2017 года. За прошлый год проведена проверка по 37 сигналам граждан, специалистов о признаках нарушения прав и законных интересов детей. Из них подтвердились только 14 сигналов. В 3-х случаях семьи переведены из кризисной в категорию находящихся в социально опасном положении. Ещё 2 семьи сразу были признаны неблагополучными. Эти семьи уже попадают под действие другой программы, где требуется более глубокая и продолжительная работа. В 20 случаях специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не установили наличие признаков нарушения прав ребенка.

В чём польза технологии профилактики семейного неблагополучия?

Технология ранней профилактики семейного неблагополучия тем и полезна, что она помогает предотвратить переход кризисной семьи в социально опасную. Специалист, обученный этой технологии, понимает, как работать с семьёй на грани кризиса и здесь у семьи ещё много ресурсов. Она может самостоятельно, лишь с небольшой помощью специалиста, справиться с этой ситуацией. У нас за 2017 год из 14 семей, по которым открыты случаи, 5 закрыты за 3 месяца. Получается всего за 3 месяца работы со специалистом, данные семьи смогли разрешить кризисную для них ситуацию. А если мы берем семьи, находящиеся в социально опасном положении, то на сегодняшний день из 55 таких семей, 38 состоят на профилактическом учете более 1 года. Следовательно, ребёнок короткий промежуток времени живёт в не комфортной психологической обстановке.

Кроме того, эта технология позволяет получить помощь даже, если мы не открываем случай по семье. Так как уже при проведении оценки специалист может оказать консультационную помощь, предоставить информацию о льготах и выплатах, об альтернативных методах воспитания, узнать, куда обратиться за помощью. К тому же, стрессовая ситуация связанная с оценкой семейной атмосферы, может замотивировать родителям на пересмотр своих взглядов на свою жизнь и методы воспитание ребёнка.

Можно ли уже судить о практической пользе этой программы?

Если мы говорим, что у нас за 2017 год поступило 38 сигналов, то в 2018 за первый квартал поступило уже сигналов о 28 семьях. Значит у специалистов, жителей города начинается понимание того, что это работает, и они видят результат положительный за короткий промежуток времени. Если говорить о личном отношении к работе по данной технологии, мне она приходится по сердцу, потому что позволяет сохранить семью, в которой ребёнку комфортно жить и развиваться, где нет жестокого обращения, где каждый чувствует заботу, понимание и любовь.

Также считаю необходимым напомнить жителям города, что нельзя публиковать адреса семей в социальных сетях, в которых вы видите признаки семейного неблагополучия. Если вы хотите привлечь внимание к семье, где систематический нарушаются права ребёнка, позвоните по телефону 32-00-27 (телефон приема сигналов) или комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по телефонам: 42-07-96, 42-07-98, 36-10-69. Вас всегда выслушают и примут информацию.

С 2013 года на территории города Ноябрьска не было ни одного случая отобрания детей органами опеки и попечительства. При выявлении социально опасной обстановки в семьях, в тех случаях, когда оставление детей в семьях могло представлять в дальнейшем угрозу их жизни и здоровью, дети помещались по акту инспектора полицейского отдела по делам несовершеннолетних в „Ноябрьскую центральную городскую больницу“ (если ребенку до 3-х лет) или в бюджетный реабилитационный центр „Гармония“. До тех пор пока родители не устранят признаки социально опасной обстановки для детей. После по решению комиссии по делам несовершеннолетних детей возвращали родителям.