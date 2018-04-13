В Краснодаре благотворительный вечер «Вселенная добра» собрал 9 млн рублей

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Анна Минькова , бизнесмены, представители власти и общественные деятели.

«У каждого человека должна быть надежда. У больных детей мечты очень простые — быть здоровыми. И все вместе мы в состоянии помочь им в этом», — обратилась к гостям вечера Анна Минькова.

На вечере было представлено 50 лотов — картины талантливых художников и детей. Все собранные в этом году средства «Клубом добрых дел» также пойдут на дорогостоящие операции, препараты, обследования, в которых нуждаются больные дети. В рамках двух предыдущих мероприятий удалось оказать помощь 40 детям. За три года проведения акции 18,5 млн рублей переданы в фонд помощи детям «Край Добра».

Завершился вечер флешмобом «Свет наших сердец» — все гости одновременно запустили в небо светящиеся воздушные шары в форме сердец, как символ доброты и взаимопомощи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.