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В Краснодаре благотворительный вечер «Вселенная добра» собрал 9 млн рублей
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В Краснодаре благотворительный вечер «Вселенная добра» собрал 9 млн рублей 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В мероприятии приняли участие вице-губернатор Анна Минькова, бизнесмены, представители власти и общественные деятели.
«У каждого человека должна быть надежда. У больных детей мечты очень простые — быть здоровыми. И все вместе мы в состоянии помочь им в этом», — обратилась к гостям вечера Анна Минькова.
На вечере было представлено 50 лотов — картины талантливых художников и детей. Все собранные в этом году средства «Клубом добрых дел» также пойдут на дорогостоящие операции, препараты, обследования, в которых нуждаются больные дети. В рамках двух предыдущих мероприятий удалось оказать помощь 40 детям. За три года проведения акции 18,5 млн рублей переданы в фонд помощи детям «Край Добра».
Завершился вечер флешмобом «Свет наших сердец» — все гости одновременно запустили в небо светящиеся воздушные шары в форме сердец, как символ доброты и взаимопомощи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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