В Самаре прошёл первый всероссийский фестиваль «Космофест»

Ракеты, беспилотники, лунные станции. А еще стихи и песни, посвященные межзвездным пространствам. В Самаре в РКЦ «Прогресс» прошел первый всероссийский фестиваль «Космофест». Он собрал сотни детей, увлеченных техникой и моделированием. Авторам не больше десяти лет. Но их решения вполне реалистичны. О полете инженерной и творческой мысли — наш материал.

Космолет «Спасатель». Назначение — работа в экстренных ситуациях. Главному конструктору четыре года.

Творит юный талант в детском саду в конструкторском бюро «Роботяги», где занимаются еще 70 ее коллег. Фестиваль собрал самых талантливых детей. Вместе они создали целую межзвездную базу. Ракеты, космические станции, исследователи планет и даже защита от излучения черных дыр.

У фестиваля не только техническая составляющая. Есть и творческая: дети поют и рассказывают стихи, посвященные покорителям космоса. Отборочный тур прошел в конце марта. Сегодня свои работы показывают победители. Здесь только дошкольники и ученики начальных классов. Участие добровольное. Главное, чтобы было интересно.

Все эти космические чудеса созданы по федеральной программе «От Фребеля до робота». Она запущена полгода назад. Идея новой образовательной технологии родилась в Самаре. Ее поддержала РАН . Сейчас в пилотном проекте участвуют 184 детских сада в девяти регионах страны.

У каждого участника есть наставник. Под его руководством и с обязательным участием родителей максимально раскрывается талант ребенка.

На «Космофест» съехались более 300 детей. Организаторы обещают, что фестиваль станет постоянным, а юных талантов скаждым годом будет все больше.