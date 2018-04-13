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Полицейские разыскивать мать, закопавшую новорождённого в лесу Южного Урала
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Полицейские разыскивать мать, закопавшую новорождённого в лесу Южного Урала 

АиФ 48 минут назад
Фото: АиФ
Полицейские просят южноуральцев оказать помощь в поисках матери, которая закопала в лесу новорождённого ребёнка, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Стражи правопорядка Увельского района разыскивают уроженку Башкирии, 37-летнюю Татьяну Чернышеву. Женщина без определённого места жительства подозревается в убийстве своего сына. В отношении неё возбуждено уголовное дело.
У подозреваемой среднее телосложение, тёмные волосы, рост 155 см. Она была одета в дубленку тёмного цвета с капюшоном, чёрную вязанную шапку, гамаши и бурки. Всех, кто владеет информацией о её местонахождении, просят сообщить по телефонам: «02», 8 (35166) 3-11-92, 8-951-442-57-00.
Напомним, труп младенца был найден в декабре прошлого года недалеко от села Дуванкуль в Увельском районе. Видимых признаков, которые указывали бы на насильственный характер смерти ребёнка, на теле не обнаружили. В полицию обратился бывший сожитель подозреваемой, который и рассказал о преступлении.
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