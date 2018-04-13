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Бессрочный больничный. Теперь родителей не ограничивают в сроке по уходу за детьми
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Бессрочный больничный. Теперь родителей не ограничивают в сроке по уходу за детьми 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Минздрав России изменил порядок выдачи листков нетрудоспособности по уходу за больными детьми и родственниками. С 10 апреля этого года чиновники упразднили лимиты пребывания работников на таких больничных.
Теперь не будет ограничений по количеству дней в году, на которые медицинская организация может выдать больничный родителю по уходу за больным ребенком или его опекуну. До 10 апреля действовали ограничения в зависимости от того, чем болен ребенок и его возраста: с ребенком до 7 лет родитель мог находиться на больничном до 60 календарных дней в году, с 10 апреля — бессрочно. С ребенком-инвалидом до 18 лет больничный давали максимум на 120 календарных дней в году, с 10 апреля — также бессрочно. Не изменился порядок по выдаче больничного для ухода за ребенком от 7 до 15 лет — 15 календарных дней по каждому заболеванию.
Кроме того, возраст ребенка с тяжелыми заболеваниями (ВИЧ, онкология и др.), при которых нет ограничений на срок больничного для родителя или опекуна, поднят с 15 до 18 лет. Таким образом, родитель может ухаживать за больным ребенком сколько угодно, но оплатят ему только лимитированное количество дней. Эти вопросы регулируются ст. 6 Федерального закона №255, и лимиты сроков оплаты остались неизменными: для отпуска по уходу за ребенком до 7 лет — суммарный максимум составляет 60 дней в году (90 в случае тяжелых заболеваний, включенных в перечень), до 15 лет — 45 дней, ребенком-инвалидом до 18 лет — 120 дней. Напомним, речь идет об оплачиваемом листке нетрудоспособности. Как сообщает PPT.RU, уход за взрослым членом семьи ограничен 30 днями в году, и этот лимит Минздрав отменять пока не планирует.
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