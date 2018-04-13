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На Урале возбуждено дело против издевавшейся над детьми воспитательницы детсада
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На Урале возбуждено дело против издевавшейся над детьми воспитательницы детсада 

RT на русском 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Екатеринбурге завели уголовное дело против воспитательницы детского сада, которая подозревается в издевательствах над детьми, сообщает URA.RU.
Как рассказали в пресс-группе УМВД по городу, в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка»).
В 2017 году ФАН сообщало, что сотрудники следственных органов Алтайского края возбудили уголовное дело по факту отравления крысиным ядом воспитанников одного из детских садов Барнаула.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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