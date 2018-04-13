На Урале возбуждено дело против издевавшейся над детьми воспитательницы детсада

В Екатеринбурге завели уголовное дело против воспитательницы детского сада, которая подозревается в издевательствах над детьми, сообщает URA.RU. Как рассказали в пресс-группе УМВД по городу, в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка»). В 2017 году ФАН сообщало, что сотрудники следственных органов Алтайского края возбудили уголовное дело по факту отравления крысиным ядом воспитанников одного из детских садов Барнаула.