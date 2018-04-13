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На Урале завели дело из-за издевательств над воспитанниками в детсаду
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На Урале завели дело из-за издевательств над воспитанниками в детсаду 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Екатеринбурге в связи с информацией об издевательствах над детьми в детском саду № 473, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.
"Дело возбуждено по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — сказал представитель управления, уточнив, что конкретные лица в деле не фигурируют.
По утверждению местного портала 66.ru, одна из воспитательниц детского сада издевалась над детьми — насильно заставляла их есть, не пускала в туалет, избивала ложкой, приучала к собачьим командам и сравнивала с пищей для собак.
Прокуратура Свердловской области установила, что у женщины отсутствуют высшее профессиональное образование и среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика». С должности педагога ее перевели на должность кастелянши. Свою проверку провело также региональное СУСК РФ, передавшее материалы в полицию.
В детском саду РИА Новости заявили, что в учреждении была проведена внутренняя проверка, не выявившая вины женщины.
Максимальная санкция по статье 156 УК РФ — лишение свободы до пяти лет.
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