На Урале завели дело из-за издевательств над воспитанниками в детсаду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр — РИА Новости . Уголовное дело возбудили в Екатеринбурге в связи с информацией об издевательствах над детьми в детском саду № 473, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД

"Дело возбуждено по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — сказал представитель управления, уточнив, что конкретные лица в деле не фигурируют.

По утверждению местного портала 66.ru , одна из воспитательниц детского сада издевалась над детьми — насильно заставляла их есть, не пускала в туалет, избивала ложкой, приучала к собачьим командам и сравнивала с пищей для собак.

Прокуратура Свердловской области установила, что у женщины отсутствуют высшее профессиональное образование и среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика». С должности педагога ее перевели на должность кастелянши. Свою проверку провело также региональное СУСК РФ, передавшее материалы в полицию.

В детском саду РИА Новости заявили, что в учреждении была проведена внутренняя проверка, не выявившая вины женщины.

Максимальная санкция по статье 156 УК РФ — лишение свободы до пяти лет.