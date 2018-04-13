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На Урале завели дело на воспитателя, приучавшую детей к командам «к ноге» и «сидеть».
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На Урале завели дело на воспитателя, приучавшую детей к командам «к ноге» и «сидеть». 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Екатеринбурге на воспитательницу, устроившую в детском саду «режим концлагеря с тюремными порядками», заведено уголовное дело. По словам малышей, женщина била их, душила, а также приучала к собачьим командам «к ноге» и «сидеть», сообщает Ura.ru.
Отмечается, что дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
Ранее выяснилось, что у воспитательницы не было не только специального педагогического образования, но и среднего образования. Она также запрещала детям во время «тихого часа» выходить в туалет, заставляла съедать все, даже если ребенка тошнило, и тыкала в лужу лицом, если кто-нибудь писался.
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