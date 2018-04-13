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Трехлетнего Альберта из Уфы покажут в передаче «Пока все дома»
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Трехлетнего Альберта из Уфы покажут в передаче «Пока все дома» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Воспитанник детского учреждения из башкирской столицы станет героем семейной передачи «Пока все дома». Трехлетнего Альберта покажут в рубрике «У вас будет ребенок». Его видеопаспорт снимали в октябре 2017 года, 15 апреля передача с мальчиком наконец-то выйдет в эфир — ему будут искать приемную семью.
У маленького Альберта — нарушение слуха. Но это не мешает ему с интересом осваивать мир: общительный и добрый мальчик легко идет на контакт с детьми и взрослыми, с удовольствием занимается с педагогами, собирает конструкторы и рисует. Слышать мир ему помогает слуховое устройство, и пока что он общается с помощью жестов.
— Воспитатели верят, что в будущем Альберт научится говорить, — рассказали в пресс-службе уфимской мэрии.
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