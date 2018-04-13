Сергей Жуков и Регина Бурд рассказали о наказаниях в семье

Накануне масштабных концертов в «Олимпийском» солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков вместе с женой Региной Бурд дал большое интервью журналистам. В нем артисты рассказали о принципах, которых они придерживаются при воспитании детей. Так, оказалось, что Сергей и Регина пользуются собственными методами наказания детей при непослушании, и, более того, уже приучают ребят самостоятельно зарабатывать деньги. Отвечая на вопрос о воспитании, Регина заметила, что в их семье больше поощрений, чем наказаний. Однако, последние тоже имеют место быть.

Наших детей сложно наказывать, чего-то лишая. У них есть единственная отрада — это фильмы и мультики вечерами в субботу и воскресенье. Энджел неделю ждет выходных, чтобы сесть и спокойно поиграть в футбольную игру. И вот на него еще действует угроза этих игр и мультиков лишиться. А Нику такими действиями не проймешь. На нее больше действует психологический разговор, вопрос: «Ты знаешь, что я чувствую в этот момент?» Когда она понимает, что неправа, ее начинает мучить совесть, и это для нее худшее наказание,

рассказала Регина Бурд изданию «Теленеделя».

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 8 Апр 2018 в 12:16 PDT Звездные родители признались — их самих никогда строго не наказывали. Сергей Жуков заявил, что в детстве был идеальным ребенком. И если его мама говорила: «Ах, как ты мог!» — он уже страшно переживал. Регину тоже не ругали. Ее мама строила общение с дочерью таким образом, что она и без нотаций начинала сразу чувствовать угрызения совести.

Вот и получается, что мы по инерции поступаем с детьми так, как поступали с нами. А как еще воспитывать? Это самый действенный метод. Ремнем, что ли, бить? Позиция силы не работает, только калечит и детей, и родителей. Поэтому разговоры и убеждения — вот наш метод,

заключил Сергей Жуков.

Говоря же о поощрениях, знаменитая пара вспомнила, как на днях их семья отмечала первую детскую зарплату. Дело в том, что старшие Ника и Энджел посещают актерскую школу. Там они прошли кастинг на участие в программе одного из детских каналов. За смену ребята получили по 3,5 тысячи рублей. И они этим очень гордятся. Хотя, ранее ребята уже получали деньги от мамы и папы за помощь в семейной кондитерской. Однако, последняя зарплата оказалась для них более ценной. «Мам, получать деньги от вас, пусть и за сделанную работу, это все-таки немного не то. Не считается», — заявила Ника Регине. Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 24 Мар 2018 в 4:00 PDT Первый заработок семья отметила детским шампанским. А потом родители заявили детям, что деньги надо делить.

Они встрепенулись: «Это как? Почему?» Пришлось открыть глаза ребятам на то, что, например, существуют менеджеры, которые эту работу им нашли, и с ними надо расплачиваться. А еще есть семейный бюджет, который надо пополнять. Они сначала испугались, а потом стали прикидывать: «А сколько на эту денежку можно купить „лизунов“?» Мы говорим: «На три тысячи можно купить десять „лизунов“ или 50 шоколадных яиц». Они прикинули, поломали голову и отдали в семейный бюджет тысячу рублей,

рассказал Сергей Жуков.

Мама и папа договорились с детьми, что общие деньги будут лежать в коробке. Родители тоже будут дополнять ее различными суммами. И тут всех удивил младший Мирон.

Мы пьем шампанское, Мирон смотрит на все это и говорит: «А мне денежку?» Мы отвечаем: «Мирош, для того чтобы дали денежку, надо поработать». Он тут же добыл где-то швабру и пошел с ней по квартире пол мыть. Пришлось дать сто рублей. А потом Ника нашла эти сто рублей в коробочке. И конфетка там еще лежала — видимо, бабушкой положенная. Ника говорит: «Я поняла, это заначка Мирона». Теперь у каждого уже свои заначки есть,

добавил Сергей Жуков.

Он и его супруга уверены — платить детям за работу — вполне нормальная практика.

Дети с младых ногтей должны понимать, что существует экономика и как там в ней все устроено, как взаимодействует. Пусть ребенок понимает, что деньги не даются просто так, не падают с неба. Пусть разбирается в том, что значит кредит и как функционируют кредитные карты. Сейчас у многих банков есть программа детских карт, и это правильно,

говорит Сергей Жуков.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 17 Мар 2018 в 2:11 PDT Напомним, солист группы «Руки Вверх!» отец четверых детей. От первого брака у него есть дочь Александра, которая живет в США. В 2007 году артист женился во второй раз, его избранницей стала Регина Бурд, бывшая солистка группы «ВИА Сливки». В этих отношениях у знаменитости родились дочь Ника Жукова (в 2008 году), сын Энджел Жуков (в 2010 году) и сын Мирон Жуков (родился 30 сентября 2014 года). Недавно, после 10 лет брака, пара обвенчалась. На одном из последних концертов группы «Руки Вверх!» Регина и Сергей вышли с дочкой Никой и сыном Энджелом на сцену и растрогали поклонников исполнением своей венчальной песни. Фото: Instagram / @sezhukov Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!