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«Хватит полумер». После нападения собаки на ребенка в Тазовском жители готовы взяться за ружья
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«Хватит полумер». После нападения собаки на ребенка в Тазовском жители готовы взяться за ружья 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тазовском на школьника младших классов напала собака. Ребенок получил укусы щеки и уха.
«Вот мой покусанный ребенок… и сейчас он будет из-за того, что нет прививки у собаки от бешенства, проходить полный курс лечения, целый месяц, хозяева просто следите за своими собаками», — написала мать мальчика в группе «Тазовский раён» во ВКонтакте.
Возмущенные жители поселка, обсуждают бездействие местных властей. Одна из участников беседы приложила ответ администрации на обращение по поводу бродячих собак, в котором указано, что было отловлено 71 бездомное животное. Другие тазовчане предложили решать вопрос самим и создать инициативную группу.
«Хватит уже полумер, сколько еще детей пострадает», — пишет один из них.
Как ранее писал «ФедералПресс», по поручению председателя Следственного комитета России Александря Бастрыкина материалы проверок, проведенных после нападения собак на людей в Салехарде, переданы в производство Главного следственного управления.
Ранее, 2 апреля, в окружном центре на школьника напала стая собак. Мальчик получил многочисленные раны и был госпитализирован с большой кровопотерей. Спустя несколько дней произошло еще одно нападение бездомных животных на ребенка. В ходе организованной проверки Следственный комитет установил, что в 2017 году в Салехарде произошло не менее десяти случаев нападения собак на людей, в том числе и детей.
Фото: pixabay.com.
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