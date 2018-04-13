«Хватит полумер». После нападения собаки на ребенка в Тазовском жители готовы взяться за ружья

В Тазовском на школьника младших классов напала собака. Ребенок получил укусы щеки и уха.

«Вот мой покусанный ребенок… и сейчас он будет из-за того, что нет прививки у собаки от бешенства, проходить полный курс лечения, целый месяц, хозяева просто следите за своими собаками», — написала мать мальчика в группе «Тазовский раён» во ВКонтакте.

Возмущенные жители поселка, обсуждают бездействие местных властей. Одна из участников беседы приложила ответ администрации на обращение по поводу бродячих собак, в котором указано, что было отловлено 71 бездомное животное. Другие тазовчане предложили решать вопрос самим и создать инициативную группу.

«Хватит уже полумер, сколько еще детей пострадает», — пишет один из них.

Как ранее писал «ФедералПресс» , по поручению председателя Следственного комитета России Александря Бастрыкина материалы проверок, проведенных после нападения собак на людей в Салехарде, переданы в производство Главного следственного управления.

Ранее, 2 апреля, в окружном центре на школьника напала стая собак. Мальчик получил многочисленные раны и был госпитализирован с большой кровопотерей. Спустя несколько дней произошло еще одно нападение бездомных животных на ребенка. В ходе организованной проверки Следственный комитет установил, что в 2017 году в Салехарде произошло не менее десяти случаев нападения собак на людей, в том числе и детей.

Фото: pixabay.com.